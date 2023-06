Come scegliere il monopattino da usare fuori città

Un monopattino elettrico non vale l’altro. Per questo motivo, prima ancora di pensare alla marca, il colore e altri aspetti che di solito vengono reputati i più importanti, bisogna domandarci qual è l’uso che se ne intende fare.

Un monopattino destinato all’uso quotidiano per le strade della città non ha le stesse caratteristiche del monopattino usato invece sulle strade sterrate e più difficili da percorrere. Inoltre, mentre un monopattino elettrico pensato per i terreni più difficili si può usare tranquillamente anche in città, non si può dire altrettanto al contrario.

Sottovalutare questo aspetto si rivela non solo controproducente ma anche molto pericoloso. Le ruote piccole tipiche dei monopattini di città non sono adatte a percorrere terreni difficili a causa della poca aderenza. Il rischio è quello di cadere e farsi male.

Quali sono le caratteristiche dei monopattini da usare fuori città

Sono i monopattini elettrici con ruote grandi quelli su cui concentrare l’attenzione. Maggiore è la grandezza della ruota infatti e migliore è l’aderenza sul terreno. Inoltre un altro particolare da tenere in considerazione è che le ruote con un buon spessore scaricano meglio gli sforzi e le velocità che si possono raggiungere sono decisamente più elevate.

Le ruote di 200 o 300 mm vanno bene per tutti i tipi di terreni, inclusi quelli accidentati e sabbiosi. Ideale per chi lo userà per esempio nelle strade di montagna, dove sappiamo bene che possono esserci diversi dislivelli.

Cosa c’è da sapere sulle ruote del monopattino

Le ruote adatte ai terreni difficili, come per esempio le strade bagnate e sdrucciolevoli, sono quelle gonfiabili.

Le ruote gonfiabili, note anche come pneumatici, sono realizzate in gomma e hanno una camera d’aria. Praticamente sono come quelle delle macchine e degli scooter. Il prezzo di queste ruote è superiore, però offrono una tenuta ottima anche durante delle curve un po’ complicate. Per questo motivo sono quelle più adatte per chi sa già che utilizzerà il monopattino anche fuori città.

Il nucleo della ruota poi deve essere solido. In questo modo gli urti e le disconnessioni del terreno non la danneggiano e dura più a lungo. Anche il nucleo cavo può andare bene, è robusto e leggero allo stesso tempo.

Un profilo piatto della ruota (ci si riferisce alla sagomatura), fa si che aumenti ulteriormente l’aderenza. Infine sempre parlando delle ruote, devono essere morbide. Solo così c’è una buona aderenza al terreno. Le ruote dure sono molto più scivolose e adatte di conseguenza all’uso per le strade della città.

I due principali tipi di monopattini sportivi

Esistono in particolar modo due tipi di monopattini sportivi che possono essere usati sulle strade più difficili. Le loro caratteristiche infatti sono tutte orientate verso una maggior resistenza.

Monopattino da Downhill

Monopattino da downhill, robusto e pesante, è stato progettato per poter essere utilizzato anche sui terreni sconnessi e le discese più difficili .Il suo uso è generalmente sconsigliato per le strade di città.

E’ infatti un monopattino sportivo dal telaio molto resistente, con ammortizzatori di ottima qualità e dei freni ottimi. Tra le caratteristiche principali troviamo le sopracitate ruote gommate, un telaio resistente e pesante, freni a disco potenti e una forcella anteriore dotata di ammortizzatori.

Le due ruote montate sul monopattino da downhill sono di dimensioni differenti. Quella anteriore è quasi il doppio rispetto a quella posteriore in modo che possa adattarsi a ogni tipo di strada dissestata. E’ una decisione che i produttori prendono piuttosto di frequente durante la realizzazione dei monopattini sportivi.

Monopattino da Mushing

Il monopattino da mushing invece va bene per le attività escursionistiche che vedono il coinvolgimento anche dei cani da slitta. E’ un’attività sportiva nata per essere praticata sulla neve, però adesso si è adattata piuttosto bene anche in montagna o collina.

La struttura del monopattino in questo caso è molto robusta perché deve trainare i cani di grossa taglia. Va bene in generale per le strade dissestate, pur facendo attenzione al fatto che sulle strade troppo irregolari potrebbe danneggiarsi, mentre su quelle asfaltate diventa incredibilmente lento.

La vera differenza con il downhill è che il mushing può essere usato come una slitta trainata dai cani. Entrambi vanno bene sui terreni difficili.