Come rifare completamente un bagno con l’aiuto di FB Ingros

Il bagno è uno di quegli ambienti che va rivisto completamente per seguire le ultime tendenze in fatto di stile e design. Ristrutturare il bagno da cima a fondo è un’operazione che spesso viene affidata a degli esperti ma nulla toglie che si possa fare in autonomia, a patto di essere bravi e capaci con i lavori di muratura e idraulica spiegati di seguito in questo approfondimento che illustra ogni fase nel dettaglio.

Demolire tutto

La prima cosa da fare per rifare completamente un bagno è demolire tutto quanto. Si inizia togliendo sanitari, lavandini e poi la vasca da bagno oppure la vecchia doccia. Si passa poi a demolire i rivestimenti delle pareti e infine le piastrelle dal pavimento magari aiutandosi con un demolitore apposito.

Rifare il fondo

Può emergere la necessità di rifare completamente la soletta. Il fondo del bagno deve esser perfetto, ben livellato e senza crepe altrimenti il pavimento si rovinerà ben presto. Per rifare la soletta, si deve di nuovo demolire quella preesistente utilizzando un martello pneumatico. Successivamente è necessario utilizzare una betoniera per ottenere il cemento per la soletta che va posato con grandissima attenzione tirato liscio e senza pendenze.

Realizzare un box doccia

Oggi spesso capita che durante il rifacimento di un bagno si prevede di installare al posto della vecchia vasca da bagno un più pratico e moderno box doccia. Si pososo sfruttare gli stessi attacchi idraulici e lo scarico per ridurre i lavori da fare. Bisogna però ricordare che l’estetica e il design del bagno va curata nel dettaglio. Oggi molti preferiscono prendere in considerazione l’installazione di una cabina doccia con il piatto a filo pavimento senza scalini e spessori. Ci vuole un po’ da lavoro e qualche accorgimento in più ma ne vale sicuramente la pena.

Installare lavandini e sanitari

Dopo aver pensato al box doccia, è la volta di lavandini e sanitari. Sono elementi dell’arredo bagno indispensabili per riuscire a dare lo stile che si desidera. Bisogna scegliere con attenzione la forma dei sanitari e del lavabo, che possono esser entrambi sospesi. Si tratta di sollevare dal pavimento sanitari e lavandini grazie a sistemi appositi. Oltre ad esser di grande impatto visivo, questo tipo di soluzione facilita anche le operazioni di pulizia.

Piastrellare

Dopo aver sistemato la soletta e installato tutti i sanitari, arriva finalmente il momento di piastrellare il pavimento e rivestire le pareti. È un’operazione delicata che richiede pareggia abilità. Oggi le piastrelle vanno posate vicinissime per ridurre gli spazi tra una e l’altra, le cosiddette fughe. Le piastrelle, che siano in classica ceramica o nel più moderno gres porcellanato, vanno tagliate al millimetro per ricoprire il pavimento alala perfezione, soprattutto negli angoli. Per un taglio preciso si utilizza uno strumento chiamato taglia piastrelle.

Esiste anche la possibilità del noleggio attrezzatura professionale a Verona per avere tutto quello che serve senza doverlo per forza acquistare.