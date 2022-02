Come rendere una casa ecosostenibile: guida 2022

Nel corso degli ultimi anni si sono diffuse maggiormente pratiche per non danneggiare eccessivamente l’ambiente. Ma come si può rendere una casa davvero ecosostenibile? Se la propria casa o l’edificio nel quale è situato il proprio appartamento è già esistente non sarà possibile sfruttare i vari vantaggi dati dalla progettazione green di un’abitazione.

Non bisogna però preoccuparsi: ci sono, infatti, tanti altri trucchi e consigli che si possono adottare per rendere un appartamento o una casa ecosostenibile. Vediamoli insieme!

Nuovi infissi: per un isolamento ottimale della casa

In genere, una casa ecosostenibile dovrebbe sfruttare i concetti della bioedilizia quindi: materiali sostenibili e sistemi di energia rinnovabile.

Non sempre è possibile però partire da zero specie quando la casa è già bella che costruita.

Quindi, il primo passo per riuscire a rendere la propria abitazione più solidale con l’ambiente è cambiare gli infissi. Le finestre causano un’enorme dispersione sia di calore, in inverno, sia di aria fresca, d’estate, portando ad un aumento dei consumi.

Il consiglio, dunque, è quello di installare delle finestre nuove con un vetro doppio o triplo al fine di aumentare l’isolamento domestico.

Intonaco termoisolante

Una soluzione alternativa che consente di migliorare l’efficienza dell’abitazione, senza bisogno di optare per il cappotto termico esterno oppure interno (che non sempre è possibile fare magari per esigenze di spazio), è offerta dall’intonaco termoisolante.

L’intonaco termoisolante è consigliato principalmente per gli appartamenti che sono in condominio al fine di isolare in modo ottimale le superfici che confinano magari con le scale e con locali non riscaldati. In questo modo la casa è più calda e al contempo si evita la formazione della muffa.

Energie non rinnovabili? Ridurre i consumi

Se la propria abitazione funziona attraverso sistemi di energia non rinnovabile, quindi il normale approvvigionamento di luce e gas, si possono comunque adottare soluzioni per ridurre i consumi.

Per ridurre il consumo sui riscaldamenti si deve avere una caldaia a condensazione che offra prestazioni migliori e permetta di riscaldare meglio con un minor spreco di energia.

In secondo piano si deve procedere anche alla riduzione dell’energia elettrica quindi: non dimenticarsi di staccare sempre le prese, di spegnere gli elettrodomestici non utilizzati, di usare lampadine a basso voltaggio e soprattutto elettrodomestici classe A++ o superiori.

Scegliere un arredamento sostenibile

Se il desiderio è quello di avere una casa che sia il più green possibile ci si può orientare a soluzioni finalizzate a creare un arredamento che sia completamente sostenibile ed ecologico. Oggi ci sono diversi marchi di design che creano i mobili con scarti di vecchi oggetti, oppure con prodotti d’arredo usati, o con materiali di scarto che possono essere riutilizzati.

Oltre ai mobili creati con materiali di recupero, si può optare anche per arredi ecologici come, ad esempio, quelli realizzati in bambù che sono un’ottima alternativa ai materiali plastici, oppure scegliere il legno sostenibile. Il legno sostenibile prevede che per ogni albero abbattuto se ne pianti uno nuovo al fine di non disboscare eccessivamente il mondo.

Ricordare sempre di imbiancare le pareti con vernici ecologiche

Se si è in procinto di iniziare a dei lavori in casa, come verniciare le pareti oppure effettuare solo dei piccoli interventi per rinfrescarle: è sconsigliato l’uso della vernice normale. La vernice tradizionale, infatti, inquina, può emanare un odore fastidioso a lungo, contiene tantissimi componenti dannosi. Se l’intenzione è quella di avere una casa green la scelta dovrebbe ricadere sul le vernici ecologiche.

Queste sono vernici ideali per riuscire ad effettuare qualunque lavoro in casa nel rispetto dell’ambiente. Basta guardare l’etichetta per scoprire se la vernice è ecologica. Di solito in Europa, sono contraddistinte dal l’indicazione Ecolabel UE che garantisce un impatto ambientale minore del prodotto rispetto a quelli tradizionali.