Come proteggere gli account online: la lista di controllo definitiva

Ormai sembra che non passi giorno senza che qualche hacker finisca sui principali titoli di giornali o telegiornali a causa di attacchi informatici perpetrati a varie realtà. La verità, però, è che la sicurezza informatica è un argomento di notevole importanza non solo per le aziende, ma anche per i privati cittadini.

Se temi che un giorno o l’altro accendendo il pc potresti trovarlo crittografato da un ransomware o dopo aver effettuato l’accesso al tuo conto bancario online scoprirlo svuotato a causa di un trojan nascosto, non si tratta di paranoia, ma di pura attestazione della realtà odierna.

Fortunatamente c’è un risvolto della medaglia positivo in tutto questo, difendersi dalle minacce informatiche si può e si deve e attuare soluzioni volte alla prevenzione è sicuramente la cosa migliore che tu possa fare. Andremo ora a vedere le difese più efficaci che hai a disposizione per proteggere i tuoi account online.

Tenere l’antivirus aggiornato

Un antivirus per potersi definire tale è essenziale che non risulti efficace solo sui virus, ma riesca a coprire un raggio d’azione decisamente più ampio.

Questo perché le varie minacce informatiche esistenti, soprattutto negli ultimi tempi, hanno subito un rapido incremento e possedere un software efficace solamente nel rilievo e conseguente eliminazione di un virus potrebbe non essere sufficiente.

Tra ransomware, bot, malware, trojan e spyware, le minacce non mancano di certo e per questo risulta fondamentale avere installato un antivirus completo e soprattutto tenerlo aggiornato, se possibile in modalità automatica in maniera tale che ogni eventuale patch venga installata autonomamente.

Se un ottimo antivirus è la soluzione perfetta per preservare la sicurezza del proprio pc, devi anche considerare l’aspetto relativo a internet e ai vari account che usi quotidianamente. Non sono certamente poche le minacce informatiche capaci di sniffare e rubare le tue credenziali e prima che questo avvenga è opportuno correre ai ripari.

Ecco perché in tal senso la cosa migliore da fare è servirsi di una suite completa in grado di proteggere non solo il pc in locale, ma soprattutto la navigazione internet e con essa tutti gli account quotidianamente utilizzati.

Ricorda, una suite antivirus aggiornata periodicamente può diventare una difesa impenetrabile a qualsiasi virus.

Proteggere le password

Sembra quasi un paradosso affermarlo, ma è attestato da varie statistiche come la password che dovrebbe essere in teoria il componente dell’account più sicuro, in realtà è considerata proprio l’anello debole, quella falla che può essere sfruttata per violare il tuo account.

La causa di ciò? Prevalentemente il fattore umano. E’ senz’altro vero che oggi chiunque di noi possieda un gran numero di account e per questo tende a utilizzare le medesime password per tutti i servizi o ne sceglie alcune assai semplici da ricordare, ma questo comportamento rappresenta la prima causa di violazione.

Bisogna anche considerare che password dall’elevata facilità strutturale sono quelle più soggette al cosiddetto attacco brute force con il quale è solo questione di tempo prima che il dizionario usato come sample venga completamente scandagliato e la password trovata.

Come prevenire tutto ciò? Impostando password complesse multicarattere e alfanumeriche.

Attenzione poi a non confondere complessità con lunghezza. Potresti anche elaborare una password composta da 10 o 12 caratteri, ma se questa conterrà parole d’uso comune, tra l’altro senza alternanza di maiuscolo/minuscolo, prima o poi verrà sicuramente individuata.

Se temi di non essere in grado di generare una password all’altezza delle tue esigenze, la cosa migliore da fare è affidarsi a un generatore di password. Tramite questo servizio avrai la certezza di generare password totalmente casuali, alfanumeriche e dall’elevatissima complessità immediatamente pronte all’uso.

Non solo, potrai anche liberamente scegliere se servirti dell’apposito software installabile sul tuo dispositivo in maniera tale da averlo sempre con te oppure usufruire della versione online, la scelta è tua ma il risultato è comunque garantito.

Usare un gestore di password

Ricollegandoci direttamente al paragrafo precedente bisogna anche dire che molti utenti tendono a non utilizzare password dall’elevata complessità a causa della loro difficile memorizzazione e per questo si espongono a minacce ben più gravi.

Ovviamente servirti di un classico rimedio, come le credenziali trascritte su un post-it, è qualcosa da cui dovresti astenerti del tutto, anche la password più complessa ed elaborata di questo mondo può essere facilmente individuata se tutti possono scorgerla.

Fortunatamente esiste una soluzione molto più affidabile e congeniale all’uso, quella cioè di servirti di un gestore di password.

Si tratta essenzialmente di software specificatamente ideati per proteggere le credenziali del proprio account archiviandole in una cassaforte altamente cifrata e crittografata posta in un’area sicura del programma stesso.

Scegliendo di utilizzare questa soluzione l’unica password che dovrai ricordare sarà quella atta ad aprire la cassaforte virtuale nella quale potrai stipare tutte le credenziali che vorrai con il massimo della sicurezza.

Decisamente una soluzione più adatta rispetto a un post-it, non trovi? Tra l’altro sappi che nel software proprietario del servizio già indicato troverai proprio una funzionalità di questo genere: password, credenziali bancarie, note cifrate, tutto ciò di cui hai bisogno puoi tranquillamente archiviarlo lì al prezzo di una sola password da ricordare, un vero affare!

Utilizzare l’autenticazione a due fattori

L’autenticazione a due fattori è una di quelle soluzioni che, per quanto banali, sono tra le più efficaci per prevenire un furto o violazione di dati. Come funziona? Semplice, nel momento in cui ci si logga a un determinato sito o servizio, all’inserimento della password, si riceverà un messaggio testuale tramite SMS contenente un codice temporaneo che andrà correttamente inserito entro uno specifico limite temporale per autorizzare l’accesso.

Fortunatamente oggi pressoché la totalità dei siti principali, specialmente quelli in cui vengono effettuati acquisti, dispongono dell’autenticazione a due fattori.

E’ assolutamente essenziale che sia attiva perché, anche nel caso di un’eventuale violazione in corso, l’accesso sarà negato finché non sarà inserito il pin temporaneo e quindi nessuna minaccia verrà perpetrata. Naturalmente l’autenticazione a due fattori non deve assolutamente essere considerata in contrapposizione a una password complessa, si tratta di un completamento reciproco di cui potrai beneficiare tu e la tua privacy.

Disattivare la funzione Salva Password

Avrai sicuramente notato come i browser internet tendano, a ogni inserimento di una nuova password, a chiedere l’autorizzazione alla sua memorizzazione in modo tale che la volta seguente non sarà necessario reinserirla. Si tratta sicuramente di una funzionalità molto comoda, purtroppo presenta delle criticità anche importanti.

Una normale navigazione su internet può esporre l’utente a qualsiasi tipologia di minaccia con lo svantaggio poi che spesso virus, malware, bot, etc, tendono a restare silenti mentre eseguono il lavoro per cui sono stati progettati.

Una volta che il virus avrà trovato una falla nel protocollo internet, sarà questione di tempo prima che tutte le varie credenziali vengano automaticamente inoltrate al malintenzionato.

Sempre meglio reinserire manualmente ogni volta le tue password piuttosto che rischiare un pericoloso furto di dati personali.

Conclusione

Come visto, quindi, le minacce informatiche oggigiorno non mancano di certo, tuttavia se imparerai a seguire delle piccole ma semplicissimi regole non avrai problemi a preservare la tua privacy e a mantenere inalterata la sicurezza dei tuoi account.