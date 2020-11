Come perdere peso senza dieta

È possibile perdere peso senza fare una dieta? La risposta è si! L’importante è sapere cosa fare.

Se sei capitato in questo articolo sei sicuramente alla ricerca di un metodo sicuro ed infallibile per perdere peso. Probabilmente sei anche un amante della cucina che proprio non se la sente di rinunciare a tutti i piaceri che può regalarci la tavola. E allora come fare? Si può perdere peso senza fare una dieta? La risposta è si! Nessuno dice che per perdere peso tu sia costretto a seguire una dieta ferrea, a meno che il tuo medico curante non lo ritenga necessario. Molto spesso tutto ciò che ci porta a perdere peso è una ricca quantità di abitudini negative e solo perdendole una ad una potremo finalmente riuscire ad avere il peso forma desiderato. Inizia perciò da un controllo del peso iniziale, annotalo su un’agenda o sul calendario e poi segui i nostri consigli e vedrai che settimana dopo settimana il tuo peso calerà.

Lo sport o un’attività fisica

Sicuramente hai una vita sedentaria e non sei solito praticare sport. Sbagliatissimo! Non solo perché non fare alcuna attività fisica può portarti ad accumulare peso ma anche perché dallo sport ricevi numerosi benefici. Non è necessario iscriversi in palestra o ad un’attività fisica in particolare puoi andare in bicicletta, andare a correre o anche solo a camminare regolarmente e per un tot di ore a settimana. Per essere efficace un’attività fisica dovrà essere regolare e mantenuta nel tempo. Lo sport ti permette di bruciare calore, tonificare il tuo corpo e velocizzare il tuo metabolismo. Se non sei mai stato uno sportivo non preoccuparti inizia cambiando le tue abitudini ad esempio prediligi le scale anziché l’ascensore, vai a piedi a fare le commissioni giornaliere anziché prendere la macchina, anche questo metterà in funzione il tuo organismo.

Bere molta acqua

Il corpo di un adulto ha bisogno di almeno due litri di acqua al giorno, ciò permette al corpo non solo di idratarsi correttamente ma anche di eliminare le tossine in eccesso. Quindi se non bevi a sufficienza è ora di iniziare a farlo. L’acqua ti permette di sciogliere anche il grasso che si forma nel sangue e che poi va a depositarsi sui nostri tessuti.

Rilassati

Concediti delle coccole settimanali come un paio di ore di assoluto relax. Scegli di svolgere regolarmente un’attività che possa permetterti di rilassare anche la tua mente. Se sei stressato tendi ad ingrassare, molte persone mangiano per sfogare lo stress lo sapevi?

Mangia consapevolmente

5 pasti giornalieri non di più. Quindi preoccupati di fare un’abbondante colazione, uno spuntino a metà mattinata, un pranzo completo, una merenda a metà pomeriggio ed una cena completa. Sentiti libero di mangiare quello che vuoi senza esclusione di prodotti o pietanze. Dai però maggiore spazio a frutta, verdura e frutta secca sono ottimi alleati per la perdita di peso. Non eccedere mai superando i 5 pasti giornalieri.

Ciò che ti permette di perdere peso non è non mangiare, ma mangiare abbastanza per il tuo organismo senza perciò ritrovarti sempre con qualcosa tra le mani da gustare. Inoltre l’attività fisica e il rilassamento della mente ti permetteranno di riattivare il tuo organismo facendoti perdere peso di conseguenza.