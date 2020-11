Come organizzare una festa di Natale aziendale perfetta per te e i tuoi colleghi

Il Natale è uno degli avvenimenti più importanti di tutto l’anno e le celebrazioni che lo riguardano, in genere, sono stupefacenti, piene di luci, di musica, di cibo e tantissima allegria generale. Ecco come organizzare la festa di Natale aziendale con gli stessi presupposti.

Purtroppo, molte aziende continuano a lavorare pure sotto le feste. Non si tratta di schiavismo, proprio non se ne può fare a meno, perché alcune attività rendono meglio nel periodo in cui tutti i potenziali clienti sono a casa, con le loro famiglie, oppure sono in giro a fare shopping finalizzato ai regali e al consumismo compulsivo.

Motivo per cui alcuni dei tuoi dipendenti o colleghi potrebbero avere bisogno di una festa tutta per loro, per rilassarsi e fare almeno una pausa tra una dura sessione di lavoro e un’altra.

Dando per scontato che sicuramente ti servirà la mano di un professionista per questa impresa, soprattutto se lavori o sei a capo di un’azienda davvero grande con un numero enorme di dipendenti, e che per ogni cosa potrai sempre fare riferimento a un’agenzia di organizzazione eventi a Roma, ci riferiamo a No Silence di Roma e che da molti anni si impegna per aiutare aziende e privati per ideare e organizzare tanti tipi di eventi e con grande successo e risultati.

Ora di seguito ti proporremo una serie di consigli per fare bene il tuo incarico. Ecco come organizzare la festa di Natale aziendale più bella in assoluto… Scegli che tipo di festa vuoi realizzare sono almeno tre le strade percorribili e che ti segnaliamo:

la cena da seduti

il cocktail party con meeting

aperitivo a buffet con cena

La prima proposta è molto semplice da immaginare: hai presente quei film americani dove tutti quanti si trovano in una sala con un palcoscenico e, mentre assistono a degli spettacoli, vengono serviti da dei camerieri che girano tra i tavoli? Ecco, questa è l’idea più pratica che ti possiamo fornire.

Naturalmente puoi essere creativo quanto vuoi e cercare di fare qualche modifica personalizzata sul tema, ma in sostanza è questo quello che dovrai fare. Prima di ogni cosa trovare la sala: questa è il primo passo da compiere. Subito dopo dovrai trovare un buon servizio di catering, se questo non è già offerto da chi gestisce la location da te scelta.

La seconda proposta, ossia il cocktail party, è un brindisi tutti quanti alzati. Non si sta seduti, non si cena, ma pure qui ci sarebbe bisogno di ingaggiare un’agenzia che si occupi del catering e che ti mandi camerieri a sufficienza per servire puntualmente tutti quanti gli invitati.

Essi dovranno versare da bere o consegnare le flute, naturalmente, ma anche offrire degli snack sfiziosi, come tartine e quiche deliziose. In genere, questo tipo di serata è sempre accompagnato o intervallato da una sorta di meeting, ossia ci si riunisce per parlare degli obiettivi futuri dell’azienda, delle prossime attività e delle previsioni più allettanti e positive, per alzare il morale dei presenti.

La terza e ultima opzione, cioè l’aperitivo a buffet seguito a ruota dalla cena, è la versione più classica di una festa alla quale tu possa pensare.

Si tratta anche della soluzione generalmente più costosa, dal momento che oltre all’aperitivo con buffet, dovrai allestire i tavoli, ingaggiare un catering professionista e allietare tutti quanti con un intrattenimento appropriato e della musica di sottofondo. Hai presente come organizzeresti un diciottesimo compleanno o addirittura un matrimonio? Ecco, prendi la struttura e usala per capire che tipo di organizzazione serve per la tua festa di Natale aziendale.

Gadget personalizzati

I gadget personalizzati, costruiti con cura e con il disegno del logo aziendale o con una frase di ispirazione che si rifaccia alla vision dell’azienda potrebbero essere una buona idea per rendere felici gli invitati alla tua festa.

. Perché abbia un valore però è necessario che i gadget siano non solo curati esteticamente ma anche utili! La scelta dei gadget può essere molto difficile perché le opzioni sono veramente tante e varie: chiavette usb alle tazze, fino a simpatiche shopper, abbigliamento alle penne e chiaramente però dovranno essere personalizzate in maniera originale.