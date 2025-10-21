Come importare ed esportare cani con gli Stati Uniti

Muoversi con un animale da compagnia tra Italia e Stati Uniti non è una semplice formalità, ma un percorso regolato da precise normative sanitarie e burocratiche. Le autorità coinvolte, le vaccinazioni richieste, i certificati da ottenere e le tempistiche da rispettare rendono questa operazione complessa e spesso fonte di stress per i proprietari. Con una corretta pianificazione, però, è possibile affrontarla con serenità, evitando ritardi o respingimenti.

Le autorità di riferimento

Negli Stati Uniti, due enti federali regolano l’ingresso e l’uscita degli animali: il CDC (Centers for Disease Control and Prevention) e il USDA (United States Department of Agriculture). Il CDC si occupa principalmente della prevenzione delle malattie, in particolare della rabbia, e stabilisce le regole per l’importazione di cani. Il USDA, attraverso il servizio APHIS (Animal and Plant Health Inspection Service), gestisce invece la certificazione veterinaria internazionale, sia per chi entra sia per chi esce dagli Stati Uniti.

Oltre alle norme federali, ogni Stato americano può imporre regolamenti propri, come vaccinazioni aggiuntive, controlli veterinari all’arrivo o requisiti particolari per determinate razze. È quindi fondamentale informarsi anche sulle disposizioni locali del luogo di destinazione.

Requisiti per l’importazione di un cane negli Stati Uniti

Dal 2024, tutti i cani che entrano negli Stati Uniti devono soddisfare requisiti sanitari uniformi. Devono avere almeno sei mesi di età, apparire in buona salute, essere identificati con un microchip leggibile universalmente e viaggiare con la documentazione approvata dal CDC.

Per i cani provenienti da Paesi considerati a basso rischio per la rabbia, come l’Italia, le regole sono più semplici: è necessario un microchip impiantato prima della vaccinazione antirabbica e la compilazione del modulo di importazione richiesto dal CDC.

Se invece il cane ha soggiornato in Paesi ad alto rischio, la procedura si fa più complessa: è richiesto un certificato di vaccinazione antirabbica valido, un test sierologico per la rabbia (titolo anticorpale) e, in alcuni casi, l’ingresso attraverso aeroporti con strutture di controllo autorizzate.

Ogni documento deve essere compilato correttamente e presentato in originale all’arrivo, insieme al certificato veterinario che attesta lo stato di salute dell’animale. Anche le compagnie aeree possono chiedere documenti aggiuntivi, motivo per cui è sempre consigliabile verificare in anticipo le loro politiche specifiche.

Dall’Italia agli Stati Uniti: percorso pratico

Il primo passo è assicurarsi che il cane sia identificato con un microchip ISO compatibile e che la vaccinazione antirabbica sia stata effettuata dopo l’impianto del chip. È bene programmare il viaggio con largo anticipo, perché alcune vaccinazioni richiedono un intervallo minimo di giorni prima di essere considerate valide per l’ingresso.

Successivamente, è necessario ottenere il certificato sanitario internazionale, redatto da un veterinario autorizzato, che attesti la buona salute del cane e la validità delle vaccinazioni. Prima della partenza, il proprietario deve compilare il modulo online richiesto dal CDC e verificare che il cane viaggi in un trasportino conforme alle norme IATA, adeguato per dimensioni, aerazione e comfort.

Le autorità raccomandano di pianificare l’arrivo in un aeroporto abilitato al controllo degli animali, così da facilitare le operazioni di ispezione e l’eventuale verifica dei documenti.

Dall’America verso l’Italia: cosa serve sapere

Per esportare un cane dagli Stati Uniti all’Italia, occorre seguire le disposizioni dell’Unione Europea. L’animale deve essere identificato con microchip ISO, vaccinato contro la rabbia e accompagnato da un certificato sanitario internazionale approvato dal USDA. Il documento viene emesso da un veterinario accreditato e poi convalidato dalle autorità federali prima della partenza.

All’arrivo in Italia, le autorità sanitarie verificano la validità del certificato, la corretta identificazione del cane e la conformità delle vaccinazioni. Se tutti i requisiti sono rispettati, l’animale può entrare senza necessità di quarantena. È tuttavia importante verificare eventuali disposizioni aggiuntive del Paese di transito, se il viaggio prevede scali.

L’importanza di un supporto professionale

Seguire le regole di importazione e esportazione in autonomia può risultare complesso, soprattutto a causa delle continue modifiche normative. Affidarsi a operatori specializzati nel trasporto internazionale di animali permette di ridurre i rischi di errore e di gestire in modo più sereno ogni fase del processo, dal rilascio dei documenti alla gestione della logistica aeroportuale.

Un esempio di servizio dedicato è disponibile su: https://blisspets.eu/servizi/trasporto-animali-intercontinentale/usa/

Conclusione: precisione e pianificazione per un viaggio sicuro

Importare o esportare un cane tra Italia e Stati Uniti richiede tempo, attenzione e conoscenza delle normative in vigore. Ogni fase, dalla vaccinazione al rilascio dei certificati, deve essere gestita con rigore per evitare spiacevoli sorprese alla dogana o, peggio, il respingimento dell’animale. Con la giusta preparazione, una pianificazione accurata e il supporto di professionisti qualificati, anche un viaggio così complesso può trasformarsi in un’esperienza sicura e senza intoppi, nel rispetto del benessere e della serenità del proprio compagno di vita.





















