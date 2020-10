Come è avvenuta la rivoluzione digitale e quali sono stati i tratti fondamentali

Qual è stato l’impatto reale della cosiddetta rivoluzione digitale su quelle che sono state le nuove tecnologie utilizzate negli ultimi 30 anni? L’evoluzione informatica ha svolto un ruolo fondamentale per quanto riguarda i servizi che sono stati sviluppati nell’arco di questi tempi. Tuttavia è necessario fare una distinzione tra quello che è lo streaming on demand che può riguardare servizi come giochi, cinema e musica e la vendita e l’acquisto di un bene materiale attraverso uno store online.

La fase dei giochi da tavolo

I giochi da tavolo hanno avuto un passato glorioso, sono divertenti da giocare e hanno un aspetto sociale, li giochi con altre persone. Poiché sono divertenti, nel cervello vengono rilasciate sostanze chimiche come la dopamina che aiutano con la depressione e i sentimenti di ansia. Il loro successo e la diffusione è iniziata negli Stati Uniti negli anni 60, per diffondersi su tutto il pianeta. I giochi avevano un’innegabile aspetto positivo per la salute degli individui.

Il New England Journal ha anche pubblicato uno studio che collega le attività ricreative come i giochi da tavolo a una ridotta possibilità di sviluppare la malattia di Alzheimer e scongiura la demenza. La salute mentale è un problema enorme nel mondo di oggi, che solo negli ultimi 20 anni è stato accettato dai medici come una vera malattia.

Sono un ottimo strumento per stimolare il tuo cervello e mantenerlo “in forma”. I giochi sviluppano abilità sociali. La maggior parte dei giochi da tavolo si gioca con altre persone. Ciò significa che (a seconda del gioco a cui stai giocando), devi costantemente utilizzare le abilità sociali.

Sia che stiate lavorando insieme (in cooperazione) o contro altri giocatori come avversario. I giochi da tavolo forzano l’interazione sociale.

C’è una moltitudine di giochi da tavolo là fuori oggi che richiedono diversi livelli di interazione sociale, ognuno dei quali aiuta a sviluppare un insieme unico di abilità sociali. Con l’avvento dei videogiochi prima e di internet poi, i giochi sono diventanti digitali e si può giocare online anche con premi in denaro.

Il gioco d’azzardo e i casino

Un cambio di guardia che ha favorito il gioco digitale, sia per quello che riguarda il gaming, ma soprattutto per il comparto del gambling online. Pensiamo ad esempio alle realtà che sono emerse negli anni sul mercato internazionale come 888casino una sala da gioco digitale che riproduce quelle che sono considerate le principali attrattive per il gioco online odierno.

Roulette, slot machine, videopoker, ma anche backjack con opzioni di giocare dal vivo, si tratta di siti sviluppati per ricreare su dispositivi mobili e su PC lo stesso tipo di dinamiche a cui si assiste in casinò online, con la possibilità di accedere comodamente da casa in qualsiasi momento della giornata e del nostro tempo libero.

Un aspetto che in particolare durante i mesi autunnali e invernali risulta essere congeniale con il desiderio di trascorrere il proprio tempo libero in una dimensione domestica, proprio come avviene con i servizi di streaming di Netflix, Apple Tv, Prime Video o Disney Plus.

Le tappe salienti che hanno costituito una svolta per il mondo digitale

Il cambio di guardia per quello che viene chiamato e-commerce avviene infatti durante la seconda metà degli anni novanta del secolo scorso, prevalentemente in Nord America. Mentre l’Europa e parte del continente asiatico, accumulavano un ritardo programmatico significativo, in Canada e soprattutto negli Stati Uniti la rivoluzione digitale prendeva forma, proseguendo sulla scia dell’innovazione lanciata dai cosiddetti pirati di Silicon Valley, giovani di ingegno e talento, che tra le fine degli anni settanta e i primi anni ottanta diedero l’impulso necessario e significativo per quella che sarebbe poi diventata la rivoluzione digitale che tutti noi stiamo vivendo e attraversando.

Tuttavia l’ulteriore step in avanti è stato realizzato solo nel corso degli ultimi 15 anni, da quando si è ragionato in una prospettiva di dispositivo mobile con accesso alla rete di internet. Il primo passo è stato realizzato da Apple che dopo aver creato i primi modelli di iPod con la possibilità di accedere a internet per acquisire musica in mp3 e per vedere video su Youtube, ha sviluppato il primo modello di iPhone, quello che sarebbe in effetti diventato lo smartphone, lanciandolo sul mercato mondiale durante il novembre del 2007. L’autunno da un punto di vista programmatico per le uscite si conferma anche durante questo 2020 un anno significativo. Ne sono dimostrazione tutte le ultime novità in uscita, una tra tutte la nuova Playstation 5 di Sony.

L’anno di svolta per il mercato dello streaming on demand: benvenuti nel 2010

Per convenzione l’anno che è stato etichettato come momento spartiacque per quello che riguarda la sostituzione di supporti fisici come CD, DVD e CD ROM, viene considerato il 2010. In realtà è stato un lento passaggio con una lunga fase di transizione, rispetto a quando gli utenti e i consumatori hanno iniziato in modo graduale e progressivo a cambiare la loro visione sui prodotti e supporti fisici per arrivare al concetto di musica liquida, di visione on demand. Sempre durante questa fase i principali produttori di laptop iniziavano a lanciare sul mercato i primi modelli di netbook, ovvero un ultraportatile di dimensioni medie, il quale non è provvisto di lettore cd e dvd, per ridurre spazio, costi e per contribuire a cambiare il volto alla tecnologia attuale.