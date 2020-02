Come creare un canale You Tube e ottenere successo?

Nel mondo di internet, l’immagine è il più grande paradigma per raggiungere chiunque in ogni parte del mondo. You Tube è una piattaforma in grado di offrire video online di tutti i tipi, non solo, infatti da qualche anno possiede tutte le caratteristiche di un vero e proprio social network, a cominciare dal canale specifico, che funziona come un profilo Instagram o Facebook, quindi è possibile crearne uno o seguirlo, commentare, lasciare feedback e mettere i like sui video che più ti piacciono.

Ne consegue che anche questa piattaforma è utilissima per promuovere le ecommerce, ed è possibile utilizzarla in maniera complementare condividendo i contenuti attraverso i social network, quindi ampliando il raggio d’azione. Ecco alcuni consigli pratici per promuovere il tuo business, creare il tuo canale personale e avere successo su YouTube.



La foto di copertina valorizza il tuo brand

Che si tratti di un profilo personale, di un’ecommerce o di un brand, il tuo canale mostrerà un banner dove c’è il nome e la foto. Ed è proprio l’immagine di copertina ad essere il primo paradigma che colpirà gli utenti online. Puoi utilizzare diversi stili, rendere la tua pagina minimale o stravagante, giocare con la creatività per differenziarti dai tuoi competitor; quello che è importante, è realizzare una foto di alta qualità e caricare formati di 2560 per 1440 pixel, con una dimensione che non superi i 4MB. Più la foto è unica, creativa e di qualità, maggiori saranno gli utenti che resteranno affascinati dall’immagine del tuo profilo.

Crea un trailer interessante per attirare più utenti

Se l’immagine del tuo canale è importante, i video sono fondamentali, in quanto You Tube è una piattaforma che serve proprio a questo. Ricordati di non essere prolisso e di fornire agli utenti tutte le informazioni necessarie in pochi secondi, massimo 1 minuto. In questo modo tutti guarderanno il tuo video di presentazione senza annoiarsi, quindi rivolgiti con sicurezza al tuo pubblico di riferimento e spiega chi sei, che tipo di attività svolgi e quali sono i contenuti che offrirai in futuro su questo canale. Prima di caricare il trailer, sperimenta realizzando vari video e utilizza i migliori, magari puoi fare un collage e montare i frame più riusciti, ricordando sempre di non esagerare con la durata. Se riuscirai ad essere breve, sintetico ed efficace, potrai creare un certo interesse intorno al tuo canale e moltiplicare la schiera di followers.



Utilizza le parole chiave per ottimizzare i tuoi video sui motori di ricerca

Per ottenere il migliore risultato possibile sui motori di ricerca, dovrai inserire le parole chiave che sono più inerenti alla tua attività. Durante il caricamento di ogni video ti verranno richieste tag, descrizione e titolo, queste sono le coordinate necessarie per rendere i tuoi video facilmente rintracciabili sulla piattaforma e nei motori di ricerca. Anche You Tube funziona come i siti web e ogni video caricato è indicizzato in ottica SEO. Google lavora a strettissimo contatto con questa piattaforma e per ottenere maggiore successo e scalare le pagine di ricerca, è importante che ogni video caricato sia ricco di parole chiave senza eccedere.



Coerenza e costanza sono fondamentali

Aprire un canale You tube, condividere 10 video in 1 mese e poi restare 3 mesi senza condividere nulla è una strategia fallimentare. Per mantenerlo in vita e consentire una crescita dei followers, è importante programmare e pianificare un certo numero di video al mese o alla settimana. A seconda dei tuoi impegni, assicurati di poter realizzare quanto stabilito, rimani coerente con gli argomenti per cui è nata la pagina e sii costante nel garantire al tuo pubblico materiale originale e creativo. Più riesci a differenziarti dai tuoi competitor e migliore sarà la risposta degli utenti.



Organizzare una pubblicazione costante dei video non solo aiuterà a crescere il tuo canale e lo spingerà verso il successo, ma aumenterà anche la web reputation e stimolerà la fiducia da parte dei followers. Anche le condivisioni tramite gli altri social network saranno maggiori e di conseguenza riuscirai a raggiungere più persone. Devi organizzare il tuo canale You Tube come un vero canale televisivo e offrire un palinsesto di video preciso e carico di contenuti originali.



Integra i tuoi video con blog, siti web e pagine social

Come già accennato, ogni video può essere condiviso sui social network, quindi non dimenticare di creare pagine aziendali su Facebook e Instagram dove accompagnare le condivisioni dei tuoi video con dei contenuti. Anche i blog o i siti web sono particolarmente utili a questo scopo, anzi, consentono di migliorare la qualità dei contenuti scritti e di approfondire le tematiche. Video, social e contenuti sono una trinità sacra e inscindibile, attraverso queste tre modalità potrai amplificare al massimo il tuo raggio d’azione e ottenere sempre più consensi da parte dei followers. Questi sono i primi step per ottenere successo con il tuo canale personale You Tube.