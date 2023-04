Come creare un ambiente confortevole in un bar o un ristorante all’aperto

I bar e i ristoranti all’aperto vanno molto di moda durante il periodo estivo. Le persone raramente amano rimanere in un locale chiuso quando il tempo è bello. Un proprietario che vuole avere un impatto positivo sui suoi clienti farà di tutto per creare un ambiente accogliente e confortevole. Come può farlo? Scopriamolo insieme.

Illuminazione adeguata

Cosa vuol dire ricreare un’illuminazione adeguata in un bar? Significa che la visibilità deve essere sufficiente per consentire una buona visibilità nell’ambiente. D’altro canto, una luce calda e soffusa favorisce il rilassamento e la conversazione, contribuendo a rendere i clienti più rilassati e propensi a ordinare. Potremmo, ad esempio posizionare delle candele o delle lampade led portabili sui tavolini. È importante anche che l’illuminazione sia uniforme in tutte le zone.

Temperatura adeguata

L’eccessivo caldo durante l’estate può essere d’avvero insopportabile per i clienti. Questo fattore potrebbe spingerli a voler consumare in fretta e furia quello che hanno ordinato, rendendo la loro esperienza tutt’altro che indimenticabile. Prendiamo pertanto delle precauzioni. Potremmo sfruttare, ad esempio, il servizio di Noleggio Nebulizzatori Roma. Questi dispositivi diffondono acqua nebulizzata nell’aria e donano una gradevole sensazione di freschezza.

Musica

La musica può rivelarsi un altro valido alleato per ricreare un’atmosfera accogliente in un bar o in un ristorante all’aperto. In generale, le persone amano la musica all’aperto. Indipendentemente se decidiamo di utilizzare una band dal vivo o una semplice playlist registrata, dovremmo prestare attenzione al volume. Questo non dovrebbe essere né troppo alto da impedire la conversazione, e nemmeno troppo basso da non sentirsi affatto.

Pulizia e igiene

Un errore che fanno spesso alcuni bar e ristoranti all’aperto è quello di trascurare alcune buone regole di pulizia e igiene, offrendo nel contempo un servizio che trasmette sciatteria e improvvisazione. Assicuriamoci che il personale sia lesto nel riordinare tavoli e sedie, nel liberare, pulire e disinfettare i tavoli. A nessuno piace sedersi a un tavolo sporco dei rimasugli di qualcun altro. Stesso discorso anche per i bagni. Assicuriamoci che siano sempre puliti e dotati di sapone, carta igienica e carta asciugamani.

Ricreiamo delle zone relax

Oltre ai tavolini dove effettuare la consumazione, se lo spazio lo consente, ricreiamo delle piccole aree relax riservate e protette da separé, con tanto di divanetti e sgabelli comodi. Un arredamento costituito da materiali morbidi e resistenti come i tessuti in pelle o in velluto possono contribuire ad aggiungere un tocco di calore e intimità in più.

Separiamo la zona dalla strada

In alcuni casi lo spazio all’aperto del locale dà direttamente sulla strada. In questo caso dovremo inserire una barriera visiva parziale in grado di preservare quanto basta la privacy dei clienti, senza per questo impedirgli di vedere quello che accade al di fuori del locale.

Ricreare un’atmosfera confortevole e accogliente è una necessità che ogni proprietario dovrebbe tenere in considerazione. E come abbiamo visto, ottenere questo risultato non è così difficile come possiamo pensare.