Come abbellire e decorare la vostra casa con la carta da parati

All’interno delle nostre case è molto importante creare spazi piacevoli e confortevoli, proprio per questo è fondamentale scegliere le decorazioni più adatte ai diversi ambienti.

La carta da parati, è una soluzione originale e di forte impatto visivo, che rende le stanze della nostra casa molto più accoglienti e particolari. La si può adoperare, oltre che per le pareti, anche per decorare mobili o cassetti, scegliendo fantasie colorate che donano un tocco vintage ai nostri elementi d’arredo, oppure ancora, se nel nostro appartamento è presente una scala, possiamo impreziosirla con un’originale carta da parati.

Consigli per la scelta della nostra carta da parati

La carta da parati iniziò ad essere utilizzata negli anni 60, principalmente in America e nel Regno Unito, da lì in poi è diventata un importante elemento di design che ci permette di decorare e abbellire gli ambienti interni delle nostre case, uffici, negozi e altro.

Dato che in commercio esistono infinite tipologie di carta da parati, con colori e fantasie diverse, a volte risulta difficile scegliere quella più adatta alla nostra stanza, anche perché bisogna tener conto dello stile degli elementi d’arredo che circondano.

Ormai è molto comune, in generale, l'acquisto online di qualsiasi prodotto, anche della carta da parati, che si può facilmente trovare su diversi siti e-commerce, che offrono una vasta scelta di originalissime carte da parato a prezzi notevolmente competitivi, adatte a tutti i gusti ed esigenze diverse.

Esistono, come dicevamo, tante tipologie diverse di carta da parati, ognuna delle quali riesce a soddisfare a pieno i gusti dei vari clienti; tra le differenti tipologie da poter acquistare troviamo:

carta da parati 3D: con elementi geometrici in prospettiva, che creano particolari effetti di profondità e tridimensionalità sulle nostre pareti interne.

con elementi geometrici in prospettiva, che creano particolari effetti di profondità e tridimensionalità sulle nostre pareti interne. Carta da parati con animali o personaggi Disney: adatta per decorare, ad esempio, le stanze dei nostri figli, che potranno, così, ammirare gli animali della savana direttamente dalla loro cameretta, oppure giocare in compagnia dei loro eroi Disney preferiti.

adatta per decorare, ad esempio, le stanze dei nostri figli, che potranno, così, ammirare gli animali della savana direttamente dalla loro cameretta, oppure giocare in compagnia dei loro eroi Disney preferiti. Carta da parati con mappe o scritte: queste meravigliose decorazioni daranno un tocco ancora più originale alle nostre pareti, con splendide mappe del mondo che ci permetteranno di viaggiare con la fantasia, oppure con diverse scritte che consentiranno di personalizzare i nostri ambienti.

queste meravigliose decorazioni daranno un tocco ancora più originale alle nostre pareti, con splendide mappe del mondo che ci permetteranno di viaggiare con la fantasia, oppure con diverse scritte che consentiranno di personalizzare i nostri ambienti. Carta da parati artistica: adatta ai veri appassionati d’arte, questa carta da parati riproduce famose opere di artisti come Klimt, Warhol e tanti altri.

adatta ai veri appassionati d’arte, questa carta da parati riproduce famose opere di artisti come Klimt, Warhol e tanti altri. Carta da parati vintage: con particolari fantasie che riprendono lo stile degli anni 60, e portano nelle nostre case un tocco vintage, raffinato e retrò.

con particolari fantasie che riprendono lo stile degli anni 60, e portano nelle nostre case un tocco vintage, raffinato e retrò. Carta da parati orientale: presenta motivi decorativi caratteristici dello stile orientale, con colori brillanti ed eleganti. Questa carta da parati è adatta ad esempio, ad ambienti ricchi di elementi di design orientale, come vasi, lampade, tavoli ecc.

Come abbiamo visto, esistono davvero tantissime idee originali per decorare le pareti interne delle nostre case, a seconda dell’arredamento o dei diversi gusti, possiamo trovare sempre la carta da parati più adatta alle nostre esigenze.

Costi e prezzi

L'acquisto di questi articoli può avvenire sia recandosi nei negozi specializzati in tappezzerie, oppure su internet. Generalmente, sul web, ognuno di noi può disporre di una vasta scelta di carte da parato, e può inoltre, confrontare le varie fasce di prezzo proposte dai siti di vendite online. I costi variano in base alla tipologia di carta da parati, con elementi decorativi più o meno articolati, e alla metratura che ci occorre per rivestire le nostre pareti interne.