Come 28 anni fa! Divieto di Sbarco, lo affrontiamo come nel 1992 e nel 2000. Viviamo nel 2020

Gaetano Di Meglio | Campani con auto a Ischia? No grazie! I sindaci hanno deciso che questa estate postCovid deve essere la solita estate, come se niente fosse accaduto. Il voto di tassisti e autonoleggiatori vale più che ogni ragionamento di apertura.

Veniamo al dunque. La Prefettura di Napoli ha pubblicato i decreti che limitano la circolazione sulle isole di Ischia, Capri e Procida.

Per quanto ci riguarda, a Ischia, “Dalla data di pubblicazione del presente decreto (la Prefettura indica il giorno 27 giugno) fino al 31 ottobre 2020 sono vietati l’afflusso e la circolazione nell’isola di Ischia, comuni di Casamicciola Terme, Barano d’Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania o condotti da persone residenti sul territorio della Regione Campania con esclusione di quelli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile dell’Isola”.

Ischia chiusa fino al 31 ottobre 2020!

“Nel medesimo periodo il divieto di cui al comma 1 è esteso agli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 26 t, anche se circolanti a vuoto, appartenenti a persone non residenti nel territorio della Regione Campania” questo è il secondo articolo del decreto che, ancora una volta, ignora le richieste degli autotrasportatori isolani.

Ma veniamo al punto saliente, le esclusioni, ovvero le “autorizzazioni” allo sbarco.

I sindaci per preservare l’isola e limitare l’afflusso hanno chiesto al Ministero di concedere lo sbarco in questi casi:

Se sei hai casa sull’isola, anche se non sei residente, sbarchi!

Veicoli in uso a soggetti che risultino proprietari di abitazioni ricadenti nel territorio di uno dei comuni isolani e che, pur non avendo la residenza anagrafica, siano muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Comune sul quale è indicata l’ubicazione dell’abitazione di proprietà, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare;

Se vai a Barano, sbarchi!

veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio

della Regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno 15 giorni in una casa privata, con regolare contratto di affitto, o per 7 giorni in un albergo del Comune di Barano d’Ischia, alle quali sarà rilasciato apposito bollino dalla polizia urbana del suddetto Comune

Se vai a Casamicciola, sbarchi!

veicoli di persone residenti nel territorio della Regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno 15 giorni in una casa privata con regolare contratto di affitto o per 7 giorni in un albergo situato nel Comune di Casamicciola Terme, limitatamente al periodo dalla data di pubblicazione del presente decreto al 30 giugno 2020 e al periodo dal 1° settembre al 31 ottobre 2020.

Se vai a Serrara Fontana, sbarchi!

veicoli di persone residenti nel territorio della Regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno 15 giorni in una casa privata, con regolare contratto di affitto, o per 7 giorni in un albergo del Comune di Serrara Fontana, alle quali sarà rilasciata apposita autorizzazione dalla polizia urbana del suddetto Comune;

Se vai a Panza, sbarchi!

veicoli di persone residenti nel territorio della Regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno 15 giorni in una casa privata, o per 7 giorni in un albergo situato nella frazione Panza in Forio, alle quali sarà rilasciato apposito contrassegno dalla polizia urbana del suddetto Comune.

Se, invece, vuoi spendere 150 euro (in media) di traghetto per trascorrere una giornata ad Ischia tra mare e ristorante, non puoi raggiungere Ischia e devi andare a Sorrento, nel Cilento o in Irpinia o altrove.

Auto, traffico e turismo: siamo fermi al 2000

Abbiamo sempre fatto così è la frase peggiore che si possa dire e, se lo applichiamo al divieto di sbarco viene fuori una immagine ancora peggiore.

C’è un paragrafo nel decreto che viene, di anno in anno, riproposto che merita la nostra attenzione.

«vista l’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Sez. 1° – n. 2972/2000 del 21 giugno 2000 che ritiene che la soluzione di riduzione dei veicoli appartenenti alla popolazione residente, proposta dal comune di Barano d’Ischia, in favore di una deroga per gli 3 affittuari di appartamenti, costituisca un equilibrato contemperamento degli interessi di sicurezza stradale e di promozione turistica»

E’ questo il grimaldello che ha iniziato a scassinare il dispositivo. Una richiesta, legittima direi, del comune di Barano, ovvero concedere a chi soggiorna nel comune di Gaudioso di poter accedere all’isola con le auto.

Già ne abbiamo parlato in un altro articolo in altra parte del giornale, ma quel che merita la nostra attenzione è la questione date. Davvero vogliamo credere che le decisioni assunte nel 2000 sono ancora valide nel 2020? Davvero vogliamo credere che possiamo affrontare la sfida del mondo che cambia con regole antiche di 20 anni?

In verità è anche peggio. Il Ministero dell’Interno ha “ritenuto opportuno adottare il richiesto provvedimento restrittivo della circolazione stradale di cui all’art. 8 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285, anche nelle more dell’acquisizione del parere della Regione Campania”: 28 anni fa.

Diciamocelo, il nostro problema non è il Covid bensì il continuare ad andare avanti a tentoni e farlo con regole che sono datate 1992 e 2000 mentre viviamo nel 2020. Il mondo è cambiato almeno tre volte, il turismo ha vissuto i suoi stravolgimenti come non mai, ma noi restiamo con le stesse soluzioni, almeno, ventennali.

A chi dice che “Abbiamo sempre fatto così” è arrivato il tempo di dire che abbiamo sempre sbagliato? Possiamo dirci che quello che valeva nel 1992, forse, nel 2020 non vale più allo stesso modo?

Vogliamo dirci che il mondo attorno a noi si muove con velocità, si adatta ai cambiamenti e si rinnova? 28 anni fa era un altro mondo. 28 anni fa era un’altra vita. 28 anni fa non è oggi eppure abbiamo la presunzione di voler risolvere i problemi di oggi con gli strumenti di 28 anni fa. E, purtroppo, restiamo presuntuosi e con i problemi.

COME 28 ANNI FA

Ischia non ti vuole! La miopia dei nostri amministratori combinata con la crisi post covid, unite alla manifesta incapacità di comprendere il momento dei primi cittadini e dei propri consiglieri (non solo) comunali, partorisce questi obbrobri. Lo abbiamo scritto nei mesi scorsi, affrontare queste estate come se niente fosse accaduto e come se tutto dovesse continuare ad andare come è sempre andato è l’errore più grande che si possa compiere. Abbiamo vissuto mesi di chiusura, di autorizzazioni, di autocertificazioni, di quarantena e non abbiamo imparato nulla. Abbiamo chiesto dati e informazioni a chiunque e non abbiamo imparato che, forse, nel 2020 e non nel 1992, possiamo iniziare a vivere un’isola diversa.

Perché il ristorante Tizio, ad esempio, o il parco termale Caio o la Spa Minnie non può certificare che il cittadino campano con tanto di prenotazione a/r della nave possa circolare ad Ischia per un giorno solo? Che differenza c’è tra chi soggiorna in hotel per 15 giorni o fitta un appartamento per 7 giorni e chi, invece, prenota un pranzo e poi va via? O chi, ad esempio, prenota un soggiorno di 3 giorni (se trova spazio e modo) o di 2 giorni?

Davvero pensate che possiamo affrontare le sfide del 2020 con gli strumenti del 1992 e del 2000? Nel 1992 e nel 2000 il turismo viveva la fase dei soggiorni lunghi, poi con il tempo abbiamo imparato che il turismo è cambiato e che si viaggia in maniera diversa, ma noi restiamo gli stessi.

In questi giorni di ripresa abbiamo avuto la conferma che si lavora solo nel week end. Perché, allora, non pensiamo di lasciare lo sbarco libero negli altri giorni della settimana? Quale danno possiamo aver se consentiamo ad un cittadino della Campania, con auto, possa prenotare il suo sbarco ad Ischia, dal lunedì al venerdì? Magari con tanto di itinerario? Chissà, forse nel 1992 era impensabile, così come lo era nel 2000, ma siamo nel 2020! Ops, sono trascorsi 28 anni ma noi non ce ne siamo accorti.