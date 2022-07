Combinato disposto Comune e Capitaneria: rivoluzione NCC

Ugo De Rosa | Con una doppia ordinanza Comune e Capitaneria di Porto arriva la rivoluzione per gli NCC al porto di Ischia.

Con ordinanza del T.V. (CP) Antonio Cipresso sono state chiarite le “Disposizioni di dettaglio per gli NCC”. Ovvero “Su tutta l’area portuale, è vietata la sosta e fermata dei servizi NCC. Durante le operazioni di imbarco/sbarco passeggeri, è consentito il passaggio dei servizi NCC esclusivamente per raggiungere l’area ad essi destinata, fuori dall’area portuale, per le operazioni di carico e scarico passeggeri che sarà individuata e disciplinata con ordinanza dal Comando Polizia Municipale.”

Un’ordinanza che ripercorre le precedenti, mette in chiaro il ruolo e i compiti degli armatori e che, in gran parte conferma quanto già disposto e, nello specifico degli spazi destinati attualmente agli NCC, è prevista un’area sosta per le forze di Polizia.

La vera trasformazione del porto (che in parte giustifica anche la creazione del Ponte Paolo sul bocca vecchia) è quella che, invece, ha previsto prima la giunta di Ischia e poi ha reso operativo il comandante della Polizia Locale, Chiara Romano.

“con Determinazione n. 1397 del 28/07/2022 del Responsabile del Servizio 14, in esecuzione della deliberazione di Giunta n. n. 67 del 22/07/2022, è stato disposto di allestire un servizio di sosta sperimentale – fino al 15 ottobre c.a. – individuando una specifica area in Via Iasolino, località Pagoda, composta da max n. 15 stalli da destinarsi esclusivamente alla sosta a pagamento temporanea dei veicoli adibiti ad NCC, in coerenza con la conformazione della strada e nel rispetto delle condizioni di viabilità e sicurezza dell’area e delle prescrizioni del Codice della Strada, al fine di dettare una disciplina più puntuale della sosta nella zona indicata e migliorare le condizioni di traffico, viabilità pedonale e veicolare e la sicurezza dell’area indicata” e che “al fine di assicurare un adeguato ricambio dei veicoli all’interno della predetta area di sosta e tenuto conto dei costi di allestimento e gestione del servizio de quo è stata definita la seguente tariffazione per la disciplina della sosta nella predetta area: € 3,00 ogni mezz’ora, sosta di massimo 1 ora”.

La Plubliparking è stata autorizzata all’installazione della segnaletica necessaria e all’attivazione del parcometro con la tariffa determinata. Inoltre, nelle aree blu sopra individuate, essendo le stesse destinate esclusivamente alla sosta dei veicoli NCC, con tariffa all’uopo stabilita, non è consentita la sosta dei veicoli al servizio dei disabili”.

Nello stesso spazio, per non perdere credibilità con la Regione Campania e per giustificare il finanziamento ricevuto per il “Ponte Paolo” verranno istituiti e destinati 2 stalli di sosta di colore giallo riservate ai veicoli del pescato fresco.

Va da sé che per gli NCC è vietata la sosta in altre zone dell’area portuale.