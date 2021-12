Comandante, il green pass a bordo fa acqua! | #4WD

Non commento l’episodio del professionista ischitano il quale, coerente con le proprie seppur discutibili idee no vax, si è esposto al pubblico ludibrio per aver esibito -come riferito da qualche sito- un green pass fasullo, subendo l’allontanamento forzato da una nave Caremar. Vorrei però capire quale sia il criterio dei controlli eseguiti nel trasporto marittimo locale per l’obbligo di green pass.

Ho viaggiato spesso negli ultimi dieci giorni e da quando è entrato in vigore il nuovo decreto mi è sempre, puntualmente stato chiesto di esibire il green pass prima di salire a bordo di un aliscafo o di un traghetto. Lunedì, invece, all’imbarco Alilauro di Ischia, dopo aver mostrato il biglietto mi aspettavo, smartphone alla mano, la solita richiesta del green pass. Non ricevendola, ho chiesto io spiegazioni e mi è stato detto che non ce n’era bisogno perché venivano effettuati “controlli a campione”. Nella stessa giornata, al ritorno dal Beverello con l’aliscafo Caremar, il green pass non mi è stato proprio richiesto, mentre a un passeggero imbarcato subito dopo me è stato domandato: “Le hanno controllato il green pass in biglietteria?”. Un po’ come dire: “Acquaiuò, comm’è l’acqua?”. E ancora ieri, imbarcandomi con Alilauro da Ischia, chiedevo se occorreva mostrare il green pass e la risposta è stata ulteriormente diversa: “Lo controllano a bordo”. Ma non è successo.

Se è lecito, cari Presidenti Draghi e De Luca, riuscite a farci capire qualcosa? È mai possibile che un provvedimento tanto rigido quanto importante per la salute pubblica debba fare acqua da tutte le parti dopo poco più di una settimana dalla sua stessa adozione? Come cittadino mi sento molto preso in giro e questa cosa proprio non mi va giù, specialmente dopo aver sostenuto non poche difficoltà, come tutti, ad accettare e sottostare a tutte le forme di maldestra coercizione imposte dal governo per combattere il Covid, compreso le tre dosi di vaccino. Attendo fiducioso (ma non troppo).