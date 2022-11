“Coltivare il futuro”, nei Campi Flegrei una convention per sfidare i cambiamenti climatici

Una convention di più giorni per affrontare il tema del cambiamento climatico, un confronto sulle problematiche per la costruzione di possibili soluzioni da attuare sul territorio campano e nazionale.

Prende il via venerdì 25 novembre (ore 9.30), nel Castello Aragonese di Baia, a Bacoli (Na), il progetto “Coltivare il futuro – Come il clima cambia il giardino, come il giardino cambia il clima”, programmato e finanziato dalla Regione Campania, prodotto dalla Scabec in collaborazione con l’Associazione Federalberghi di Ischia e Procida e con il coordinamento scientifico della Dott.ssa Mariangela Catuogno, nell’ambito del programma di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022.

Attraverso una serie di convegni tenuti da esperti geologi, botanici, docenti universitari e direttori di musei e parchi archeologici, il progetto “Coltivare il futuro – Come il clima cambia il giardino, come il giardino cambia il clima”propone un’attenta riflessione, basata su un approccio multidisciplinare, sulle possibili strategie da mettere in campo per costruire/coltivare il futuro alla luce delle nuove necessità. Questo attraverso le varie esperienze di gestione del verde, partendo da realtà come i giardini botanici e le aree verdi che insistono in luoghi di cultura come aree archeologiche o museali, che rappresentano luoghi di sperimentazione e di valorizzazione della cultura, in cui è possibile collegare il patrimonio naturale a quello culturale e convogliare un’attenta promozione turistica. Il verbo coltivare, in italiano, eredita infatti tutte le accezioni semantiche del verbo latino colere: nella lingua antica, accanto al significato di coltivare la terra vi è insito quello di abitare un territorio e di rispettarne i luoghi.

Il 25 novembre al Castello di Baia, dopo i saluti di Felice Casucci, Assessore al Turismo e alla Semplificazione amministrativa, Josi Gerardo Della Ragione, sindaco di Bacoli, Roberto Laringe, Presidente Federalberghi dei Campi Flegrei, la convention entrerà nel vivo con gli interventi di Sylvain Bellenger, Direttore del Museo Nazionale di Capodimonte, su “Il modello Capodimonte”, Fabio Pagano, Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, su “Il Parco conserva. Una strategia in equilibrio tra un verbo e un sostantivo”, e Riccardo Motti, Professore di Botanica sistematica presso la Facoltà di Agraria dell’Università Federico II, su “La gestione della flora biodeteriogena dei siti archeologici in ottica dei cambiamenti climatici”. Modererà la Dott.ssa Mariangela Catuogno, Responsabile scientifico “Coltivare il Futuro”. A seguire, si terrà una visita al Parco Borbonico del Fusaro a cura del Dott. Claudio Carrara e del professore Guido Villani, ricercatore CNR.

Il secondo appuntamento del Convegno “Coltivare il futuro” è in programma l’8 dicembre a Ischia, dove sono previste, al mattino, le visite ai Giardini Botanici di Ravino e La Mortella, cui seguirà la visita al Parco di Villa Arbusto e al Museo Archeologico di Pithecusae. Nel pomeriggio a Villa Gingerò, presso Villa Arbusto, avrà luogo il Convegno.

Infine, il 9 dicembre a Procida, al mattino, si terrà una visita alla Riserva Naturale di Vivara a cura del Dott. Michele Scotto di Cesare, e nel pomeriggio è in programma terzo e ultimo appuntamento di “Coltivare il futuro”.

L’entità del cambiamento climatico e dei rischi associati ad esso per il pianeta dipendono fortemente dalle azioni di adattamento che si riusciranno a introdurre ora, nel breve termine, per ridurre il danno e minimizzare i costi futuri. I piani di adattamento non sono però solo una “difesa”, ma rappresentano una straordinaria occasione per crescere, costruire società e habitat resilienti, progetti di sostenibilità per il nostro futuro.

Programma

25 novembre – Bacoli (Castello di Baia)

Ore 9:30 Saluti istituzionali

Felice Casucci , Assessore al Turismo e alla Semplificazione amministrativa

, Assessore al Turismo e alla Semplificazione amministrativa Fabio Pagano , Direttore Parco Archeologico dei Campi Flegrei

, Direttore Parco Archeologico dei Campi Flegrei Josi Gerardo Della Ragione , sindaco di Bacoli

, sindaco di Bacoli Roberto Laringe, Presidente Federalberghi dei Campi Flegrei

Ore 10:30 Interventi

Sylvain Bellenger , Direttore del Museo Nazionale di Capodimonte – “Il modello Capodimonte”

, Direttore del Museo Nazionale di Capodimonte – “Il modello Capodimonte” Fabio Pagano , Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei – “Il Parco conserva. Una strategia in equilibrio tra un verbo e un sostantivo”

, Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei – “Il Parco conserva. Una strategia in equilibrio tra un verbo e un sostantivo” Riccardo Motti, Professore di Botanica sistematica presso la Facoltà di Agraria dell’Università Federico II – “La gestione della flora biodeteriogena dei siti archeologici in ottica dei cambiamenti climatici”

Modera: Dott.ssa Mariangela Catuogno, Responsabile scientifico “Coltivare il Futuro”

Ore 13:00 Lunch

Ore 14:00 Visita al Parco Borbonico del Fusaro a cura del Dott. Claudio Carrara e del Prof. Guido Villani, ricercatore CNR.

8 dicembre – Ischia

Ore 9:00 Saluti istituzionali

Rosanna Romano , Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo

, Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo Luca D’ambra, Presidente di Federalberghi di Ischia e Procida

Visita al Giardino Ravino a cura del Direttore Luca D’Ambra

Trasferimento alle ore 10:30 presso i Giardini La Mortella e visita a cura della Direttrice Alessandra Vinciguerra

Trasferimento alle ore 12.00 a Villa Arbusto e visita al Museo Archeologico di Pithecusae a cura della Dott.ssa Mariangela Catuogno

Ore 13:00 Lunch

Ore 14:30 Saluti istituzionali

Rosanna Romano , Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo

, Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo Giacomo Pascale , sindaco di Lacco Ameno

, sindaco di Lacco Ameno Luca D’ambra, Presidente di Federalberghi di Ischia e Procida

Ore 15:00 Inizio dei lavori

Francesco Ferrini , Professore di Arboricoltura generale e coltivazioni arboree presso la Facoltà di Agraria dell’Università di Firenze

, Professore di Arboricoltura generale e coltivazioni arboree presso la Facoltà di Agraria dell’Università di Firenze Albino Maggio , Professore di Agronomia e coltivazione erbacee presso la Facoltà di Agraria dell’Università Federico II

, Professore di Agronomia e coltivazione erbacee presso la Facoltà di Agraria dell’Università Federico II Lucilla Monti , Funzionario geologo Regione Campania

, Funzionario geologo Regione Campania Romeo Toccaceli , Geologo free lance/independent researcher

, Geologo free lance/independent researcher Stefania Vinciguerra, giornalista professionista e caporedattore di DoctorWine

Modera: Dott.ssa Mariangela Catuogno, Responsabile scientifico “Coltivare il Futuro”

9 dicembre – Procida

Ore 13:00 Lunch

Ore 14:30 Saluti istituzionali

Rosanna Romano , Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo della Regione Campania

, Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo della Regione Campania Silvio Uccello , Direttore Generale per le Risorse Strumentali della Regione Campania

, Direttore Generale per le Risorse Strumentali della Regione Campania Raimondo Ambrosino, sindaco di Procida

Modera: Marianna Ferri, Giornalista – Ufficio Stampa Regione Campania

Ore 15:00 Inizio dei lavori

Agostino Riitano , Direttore di Procida, Capitale Italiana della Cultura 2022

, Direttore di Procida, Capitale Italiana della Cultura 2022 Antonio Carannante , Assessore di Procida con delega Vivara

, Assessore di Procida con delega Vivara Alvaro Silva , Direttore Orto Botanico di Madeira

, Direttore Orto Botanico di Madeira Paolo Inglese , Direttore del Sistema Museale dell’Università di Palermo

, Direttore del Sistema Museale dell’Università di Palermo Christian Zammit, sindaco di Gozo-Arcipelago Maltese

Modera: Dott.ssa Mariangela Catuogno, Responsabile scientifico “Coltivare il Futuro”