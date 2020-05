Colpo della Guardia di Finanza di Napoli al clan camorristico Vanella – Grassi: maxi sequestro e 7 arresti

L’attività in parola è stata svolta dal Nucleo PEF-G.I.C.O. di Napoli nell’ambito del p.p. 21350/17 RGNR istruito presso la locale Procura della Repubblica – DDA, e riguardal’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 7 soggetti (5 in carcere e 2 obblighi di dimora), del sequestro di 11 società, beni mobili e immobili per un valore stimato di circa 10 milioni di euro, nonché di un decreto di perquisizione personale e locale avente ad oggetto le sedi societarie e locali abitazioni nella disponibilità dei soggetti attinti dalle misure.

Questi ultimi, ritenuti intranei al clan camorristico Vanella – Grassi, si sono resi responsabili di trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, estorsione, illecita concorrenza con minaccia o violenza, tutti aggravati dal metodo mafioso.