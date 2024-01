“Colpirne uno per educarne cento” Stani Verde demolisce il Settore III: la Galasso al bilancio, la Iacono ai tributi

Gaetano Di Meglio | Colpirne uno per educarne cento” è questo il senso dell’ultima azione introdotta dal sindaco di Forio, Stani Verde. Una mossa che richiama lo “slogan” attribuito a Mao Tse Tung e poi ripreso dalle Brigate Rosse.

Ma lasciamo le citazioni o come dicono quelli della “gen Z”, le “cit”, e veniamo ai fatti che riguardano l’amministrazione di Forio.

Il caso di Enzo Rando è, appunto, da manuale. Noi ve lo avevamo annunciato qualche settimana fa quando avevamo commentato la proroga dei dirigenti al 31 gennaio. Una mini-proroga che avrebbe portato al secondo step della rivoluzione della pianta organica del comune di Forio.

Una rivoluzione completata con un’altra modifica della pianta organica e con l’arrivo di due nuove funzionarie già dipendenti del comune di Forio.

Il famoso terzo settore che con Francesco Del Deo teneva mezzo comune in mano oggi non esiste più.

Il settore ambiente è stato affidato a Francesco Schiano di Coscia ad agosto scorso mentre le altre due funzioni che ricopriva il settore guidato da Rando sono state splittate nel settore Bilancio affidato a Gabriella Galasso, e il settore che Schiano di Coscia dirigeva ad interim è stato affidato a Francesca Iacono che ora gestisce tributi e Commercio.

Precisamente la Iacono diventa titolare del Settore 2 e la Galasso, invece, del 3. Una modifica dei pesi e dei carichi di lavoro che ha un impatto complessivo su tutti i dipendenti e su tutti i dirigenti che lavorano in via Genovino. Una lezione per tutti: decide il sindaco.

E, con questa nuova modifica, inoltre, si aggiunge un altro dettaglio che nelle settimane scorse avevamo tenuto riservato: non c’era nessun dirigente da assumere con il 110 per sostituire Enzo Rando come lo stesso aveva denunciato nella sua lettera, le soluzioni erano in casa. Un cambio ai vertici che oggi, piaccia o meno, garantisce il sindaco ancora di più e, volendo, aumenta anche il potere del suo assessore al personale, quel Nicola Monti che diventa sempre più “Fox”, altro che volpino. Le dimissioni di Enzo Rando hanno solo affrettato l’arrivo della Galasso.

Ma c’è una riflessione politica che va aggiornata ad oggi soprattutto sui nomi Francesca Iacono e Gabriella Galasso. Entrambe, infatti, hanno pagato dazio negli anni di Francesco Del Deo sindaco. Come Luca De Girolamo, le due “D” sono state scartate delle decisioni e tenute quanto più lontano dal comune di Forio. Alla Galasso l’ex sindaco ha fatto in modo che le scadesse la famosa graduatoria. Alla Iacono, invece, Francesco provò in tutti i modi a mandarla ad Ischia. Ora che è cambiata la scena politica e Stani Verde ha iniziato il suo spoil system, è stato naturale ridare dignità a chi, per anni, ha dovuto subire le angherie di una classe politica inadatta e che ha lasciato dietro di sé una lunga striscia di guai che la Corte dei Conti chiama “irregolarità e criticità”.

Nel frattempo, si diradano anche le nubi attorno al famoso “110” inserito nel fabbisogno e che non ha superato il vaglio dei Revisori e di Rando ma che la maggioranza sta portando avanti in ugual modo. Su questo non dobbiamo farci sorprendere: la storia di Forio ricorda di feroci scontri tra lo stesso Rando e uno dei vecchi collegi dei revisori. Ricordiamo di pareri e note al vetriolo firmate da Rando che mettevano in imbarazzo i controllori dei conti. Ma a cosa serve quel 110? Stando a quello che Il Dispari ha raccolto, questa previsione è stata assunta in “prospettiva”. E’ la possibilità di poter inserire in pianta organica un esperto che possa agire in maniera dedicata e destinata a risolvere alcune problematiche. Una mossa strategia che, ad esempio, sta portando avanti Giosi Ferrandino a Casamicciola con Antonio Bernasconi. Ma senza il 110, li si parla -a breve – del nucleo di valutazione.

Il tutto, tra l’altro, è legato all’esito della trattativa che il sindaco sta portando avanti con la Ragioneria dello Stato al fine di rimediare alla durissima nota che metteva in evidenza tutte le storture portate avanti da Francesco Del Deo e Mario Savio.

Se a questo ragionamento, poi ci aggiungiamo i mezzi saluti di Marco Raia che va al 50% al Commissariato di Legnini, possiamo dire che Stani ha quasi totalmente “dedeldeizzato” il comune e fatto fuori tutti quelle pedine che giocavano contro il nuovo sindaco.

Ma se Stani ha quasi azzerato i problemi con i dirigenti, il sindaco resta alle prese con il mal di pancia di alcuni “baby” del consiglio comunale. Ci sarebbe un gruppettino di consiglieri comunali che ha le “colichette dei neonati” e che fanno un po’ i capricci. Al sindaco, però, basta un po’ metterli pancia in giù o fargli un massaggino sulla pancia e la colichetta passa. Certo, resta il fastidio del pianto, ma quello, dopo poco, inizi a non sentirlo più…