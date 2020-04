Coloriamo le forze dell’Ordine! Il bel gesto dei bimbi di Serrara Fontana

Rosso, arancione, giallo, verde, blu, indaco e viola. Sette splendidi colori presi singolarmente, ma che poi, posti uno di fianco all’altro, compongono un simbolo che va al di là di ogni possibile divisione: l’arcobaleno.

Icona di pace e di speranza, l’arcobaleno, in questi grigi giorni di “quarantena” in seguito alle restrizioni dovute alle misure volte al contenimento di possibili contagi da Covid-19, ha fatto capolino alle finestre e ai balconi isolani, oltre che ai cancelli di tante case. Un messaggio di vicinanza e di entusiasmo che parte dai bambini e che abbraccia, come solo un arcobaleno sa fare, davvero tutti.

Un arcobaleno bello e positivo che, grazie alla fantasia e all’inventiva di alcuni bambini, ha “colorato” anche le forze dell’ordine di Serrara Fontana.

Ecco in foto la mascherina di Massimo Trofa che, come vedete, è stata decorata con un bellissimo arcobaleno nella parte superiore e in basso riporta lo slogan che ci da forza ogni giorni: andrà tutto bene.

Un bellissimo tocco di amore e di colore, di vicinanza e di ringraziamento per l’impegno quotidiano che le forze dell’ordine profondono nel garantire la sicurezza di noi tutti.