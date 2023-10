Colombaia, l’altra polemica. Li chiamano fascisti, ma questi politici foriani sono solo opportunisti!

Egregio Direttore,

nel ringraziarla per lo spazio che gentilmente vorrà dedicarmi volevo fare delle precisazioni in merito agli avvenimenti di sabato scorso presso la Colombaia: A proposito di fascisti alla Colombaia.

Da vice presidente del circolo del MSI e in 42 anni di militanza nella destra foriana insieme al compianto Savarese, non ho mai avuto il piacere di conoscere taluni soggetti che oggi si dichiarano di destra.

Persone che nella loro storia politica non hanno mai condiviso una battaglia nel nostro paese, Forio, per sostenere a torto o a ragione gli ideali di questa parte politica, anzi hanno condiviso e sono stati sempre (ricoprendo anche incarichi amministrativi), dalla parte del potere di centro/sinistra, per tutelare i propri interessi personali e condividendo intanto le logiche clientelistiche di spartizione del potere fino a sé stesso.

Oggi legittimati da un commissario provinciale di FdI proveniente da medesimi percorsi politici, non possono essere definiti né fascisti, né di destra.

Invito chi li sta legittimando attribuendogli ideali che non hanno e definirli con un termine più consono, opportunisti.

Noi di Destra abbiamo sempre difeso le istanze dei più bisognosi, (non come dichiarava la sorella di Cutolo: “mio fratello raccomandava chi aveva bi sogno del posto di lavoro”); lottato per i diritti dei lavoratori, la crescita economico sociale e culturale attraverso gli strumenti che la legge prevede.

Non abbiamo mai barattato i nostri valori per un incarico o un posto di lavoro, pur essendo degli umili lavoratori. Lo abbiamo sempre fatto e continueremo a farlo anche al di fuori di questa legale rappresentanza che riteniamo moralmente illegittima.

Mario D’Abundo