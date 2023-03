Colombaia, domani sit in di protesta di Vito Iacono

Sabato 11 marzo, alle ore 11:00, incontro davanti l’ingresso della Colombaia di Luchino Visconti per protestare contro il degrado e l’abbandono di quel sito prestigioso e condividere un progetto di rilancio che veda protagonista le tante intelligenze e sensibilità del nostro Pese.

“Cominciamo dalla Cultura” – ha dichiarato Vito Iacono, candidato sindaco del Comune di Forio – “per testimoniare un impegno ed un valore e per riproporre la cultura come importante attrattore per il nostro territorio. Se possibile, renderemo omaggio alle ceneri, anche esse neglette, di Luchino Visconti e lì deporremo fiori: Sarà un omaggio alla sua arte immortale ed un grido di dolore per tanta indifferenza del Comune di Forio, dei suoi rappresentanti e delle forze politiche presenti, da decenni, in consiglio comunale. Vi aspetto insieme a quanti amano la cultura e la nostra Forio”.