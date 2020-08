Collisione sfiorata.Paura all’ingresso del Porto di Casamicciola

Che sarebbe stata un estate Canada sulle vie del mare era chiaro ormai da tempo. Ieri l’improvvida manovra di un diportista all’ingresso del Porto di Casamicciola Terme ha fatto scattare il panico. Infatti poco dopo le 17,40 è stata sfiorata collisione fra Tourist Ferry Boat II ed una imbarcazione da diporto. Solo la destrezza del capitano del traghetto con un immediato indietro tutta ha evitato il peggio. La capitaneria di diporto locale ha immediatamente contattato il Tourist per sincerarsi che non ci fosse stato urto. Alla fine, come sempre, tutto è bene quel che finisce bene, ma quanto paura. Questo dovrebbe indurre i dipartisti ad una maggiore cautela sulle vie del mare e ala massima attenzione stante l’intenso traffico di questi giorni.