domenica, Novembre 2, 2025
Colletta su whatsapp per sfamare e dissetare il gatto randagio. L’iniziativa dei “piccoli” della Scotti

di Redazione Web
Un gatto randagio si aggira da tempo negli spazi esterni tra la Scuola Media “Scotti” di Ischia e il Tribunale. Per nutrirsi, non può fare altro che rovistare nell’immondizia e probabilmente per dissetarsi gli restano solo le pozzanghere.
Questa presenza assidua non è passata inosservata e ha intenerito gli alunni di alcune classi dell’istituto, che hanno deciso in pratica di adottarlo, dandogli un nome e avviando una colletta su whatsapp per acquistare cibo e una ciotola per consentirgli di bere.

Hanno così creato il gruppo “Save the cat”, con tanto di foto del gatto. Il messaggio è semplice ma efficace: «Giovanni è il gatto randagio della nostra scuola, dato che mangia la spazzatura avevamo pensato di fare una raccolta di soldi per prendergli un pacco di croccantini, una ciotola e dell’acqua».
Per partecipare all’iniziativa, occorre scannerizzare il QR Code sottostante ed entrare così nel gruppo whatsapp.

Fino i partecipanti superano i 30. Anche un’insegnante è entrata nel gruppo, per fare i complimenti ai ragazzi. L’auspicio è che le adesioni crescano ancora, perché sicuramente l’idea di questi ragazzi merita di essere sostenuta, e lo merita anche “Giovanni”.

Una notizia degna di nota perché dimostra che i giovanissimi di questa epoca tecnologica non sono solo “distratti” dai social, ma sanno anche servirsene per iniziative degne di nota, come quella di salvare dalla fame e dalla sete un povero gatto randagio.

  Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano.

IL DISPARI QUOTIDIANO Iscr. Trib. NA. al n. 19 del 21.04.2015

