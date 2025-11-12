Colletta Alimentare: sabato 15 Novembre, la Catena Alimentare Nunzia Mattera si unisce all’Iniziativa per contrastare la povertà

Anche quest’anno, la Catena Alimentare Nunzia Mattera si unisce alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, che si svolgerà sabato 15 novembre in oltre 11.600 supermercati in tutta Italia, compresi quelli dell’isola d’Ischia.
L’evento, giunto alla sua 29ª edizione, rappresenta una delle principali iniziative di solidarietà nel nostro Paese, volta a raccogliere generi alimentari per sostenere le persone in difficoltà.
I cittadini sono invitati a donare una parte della propria spesa presso i punti vendita aderenti, dove i volontari, riconoscibili dalle pettorine arancioni, saranno presenti per raccogliere le donazioni e sensibilizzare la comunità sull’importanza di questo gesto solidale.
“Anche quest’anno, – ha dichiarato il presidente Francesco Di Noto Morgera – noi de la Catena Alimentare Nunzia Mattera scendiamo in campo a fianco del Banco Alimentare. Ringrazio già da ora i tanti volontari che sabato dedicheranno parte del loro tempo libero e gli ischitani che non gireranno lo sguardo dall’ altra parte rispondendo, ancora una volta con generosità, alla nostra richiesta di aiuto”.
Come Partecipare? Visita uno dei supermercati aderenti all’iniziativa sull’isola d’Ischia e dona una parte della tua spesa ai volontari presenti all’ esterno.
Ogni contributo, piccolo o grande, farà la differenza.
Catena Alimentare Nunzia Mattera ONLUS – ODV – C.F. 91013280630
Sede Legale Piazza Municipio, 5 – sede operativa Via Eddomade, 39 – 80074, Casamicciola Terme(Na) – IBAN IT61X0306909606100000135923