mercoledì, Novembre 12, 2025
type here...
Casamicciola TermeSOCIETA'

Colletta Alimentare: sabato 15 Novembre, la Catena Alimentare Nunzia Mattera si unisce all’Iniziativa per contrastare la povertà

di Redazione Web
Gli ultimi articoli
pubblicità elettorale

Anche quest’anno, la Catena Alimentare Nunzia Mattera si unisce alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, che si svolgerà sabato 15 novembre in oltre 11.600 supermercati in tutta Italia, compresi quelli dell’isola d’Ischia.

L’evento, giunto alla sua 29ª edizione, rappresenta una delle principali iniziative di solidarietà nel nostro Paese, volta a raccogliere generi alimentari per sostenere le persone in difficoltà. 

I cittadini sono invitati a donare una parte della propria spesa presso i punti vendita aderenti, dove i volontari, riconoscibili dalle pettorine arancioni, saranno presenti per raccogliere le donazioni e sensibilizzare la comunità sull’importanza di questo gesto solidale.

“Anche quest’anno, – ha dichiarato il presidente Francesco Di Noto Morgera – noi de la Catena Alimentare Nunzia Mattera scendiamo in campo a fianco del Banco Alimentare. Ringrazio già da ora i tanti volontari che sabato dedicheranno parte del loro tempo libero e gli ischitani che non gireranno lo sguardo dall’ altra parte rispondendo, ancora una volta con generosità, alla nostra richiesta di aiuto”.

Come Partecipare? Visita uno dei supermercati aderenti all’iniziativa sull’isola d’Ischia e dona una parte della tua spesa ai volontari presenti all’ esterno.

Ogni contributo, piccolo o grande, farà la differenza.

Catena Alimentare  Nunzia Mattera ONLUS – ODV  – C.F. 91013280630
Sede Legale Piazza Municipio, 5 – sede operativa Via  Eddomade, 39 –  80074, Casamicciola Terme(Na) –  IBAN IT61X0306909606100000135923

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

    Visualizza tutti gli articoli

Iscriviti alla newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

contenuti sponsorizzati da Geozo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Iscriviti alla newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

Gli ultimi articoli

Stock images by Depositphotos

IL DISPARI QUOTIDIANO Iscr. Trib. NA. al n. 19 del 21.04.2015 Editoriale Ischia srl - Via Michele Mazzella, 202 80077 Ischia (Na) Direttore responsabile: Gaetano Di Meglio

PRIVACY

Stock images by Depositphotos