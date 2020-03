Collegamento Skype per l’Unità OPERATIVA DI SALUTE Mentale di Ischia

È stato attivato presso la Unità OPERATIVA DI SALUTE Mentale di Ischia e Procida un numero di telefono dedicato, contattabile dalle ore 10,00 alle ore 18:00,, per le persone inserite in percorsi di cura e loro familiari.

È stata ritenuta utile tale iniziativa a causa della limitazione forzata degli accessi al servizio per l”emergenza corona virus.

Il numero telefoni o da contattare è il seguente 3316678746. È stato attivato un canale Skype con il quale chiunque può contattarci in video chiamata all’indirizzo Skype uosmlischia@outlook.it. In questo caso è opportuno prenotare al numero 0815070217 specificando il nome dello psichiatra con cui si intende parlare.



Il direttore UOCSM Ischia e Procida

Dott. Pasquale Arcamone