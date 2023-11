Collegamenti marittimi sospesi, i sindaci prendono l’iniziativa: chiesto un incontro urgente in Regione

La drastica riduzione dei collegamenti marittimi nel periodo invernale e il “vizio” delle compagnie di navigazione di sospendere le corse ricorrendo alla comoda giustificazione delle avverse condizioni meteo marine anche quando in realtà non si registrano particolari criticità, ha finalmente prodotto una reazione dei sindaci dei comuni dell’isola d’Ischia.

Adesso Dionigi Gaudioso, Giosi Ferrandino, Stani Verde, Giacomo Pascale, Enzo Ferrandino e Irene Iacono hanno scritto al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, al presidente della Commissione regionale Trasporti consigliere Luca Cascone e al dirigente della Direzione generale per la Mobilità dott. Giuseppe Carannante. La nota ha appunto come oggetto «Servizi di collegamenti marittimi minimi in ambito regionale. Programmazione triennale ai sensi della Legge regionale n.3/2002 /art.5 e 17). Segnalazione criticità in relazione alla improvvisa sospensione di corse in assenza di particolari criticità meteo marine. Garanzie per Continuità territoriale. Richiesta incontro».

L’incertezza dei collegamenti marittimi nella stagione invernale è un problema che i cittadini, in particolare i pendolari, da anni e anni vivono ogni giorno sulla propria pelle, dovendo affrontare pesanti disagi. Adesso i primi cittadini si sono resi conto che la situazione sta diventando insostenibile.

Ai responsabili regionali evidenziano: «In relazione all’oggetto, al fine di contribuire alla individuazione di una soluzione alla prospettata situazione di criticità sia determinata dalla soppressione di numerose corse nel periodo invernale, sia in relazione alla improvvisa sospensione di corse da e per le isole del golfo pur in assenza di particolari criticità meteo marine ed al fine di non compromettere la continuità territoriale si richiede alle autorità in indirizzo di valutare la possibilità di convocare con ogni cortese urgenza apposita riunione con tutti i sindaci dell’isola di Ischia per discutere le criticità evidenziate».

Rimarcando i danni alla comunità isolana: «Corre l’obbligo di evidenziare, quali rappresentanti della comunità locale, che i cittadini delle isole già penalizzati durante il periodo autunnale ed invernale dalla rideterminazione del numero di corse delle unità veloci, non possono sostenere l’ulteriore pregiudizio della improvvisa sospensione di corse in assenza di particolari criticità meteo marine. Confidando nel consueto fattivo interessamento delle SS.LL.». Arriverà questo interessamento?