COLDPLAY, ORPHANS IL BRANO PIU’ TRASMESSO IN RADIO

ROMA (ITALPRESS) – “Orphans” dei Coldplay si conferma al primo posto della classifica airplay. Il singolo precede “In mezzo a questo inverno” di Tiziano Ferro (+7) e “Don’t Start Now” di Dua Lipa (stabile al terzo posto). Guadagna due posizioni e si ferma in quarta posizione “Memories” dei Maroon 5 che precede “Al telefono” di Cesare Cremonini (quinto, -3). Completano la top 10 “Bravi a cadere” di Marracash (sesto, +5), “Non avere paura” di Tommaso Paradiso (stabile in settima posizione), “South of the Border” di Ed Sheeran (stabile in ottava posizione), “Dance Monkey” di Tones And I (nono, -5) e “Ritmo” dei The Black Eyed Peas & J Balvin (stabile al decimo posto). Tutte italiane le tre più alte nuove entrate: “Spirito nel buio” di Zucchero (posizione 16), “Tutto questo sei tu” di Ultimo (posizione 29) e “Per due che come noi” di Brunori SAS (posizione 32).

“In mezzo a questo inverno” di Tiziano Ferro si porta al comando della classifica airplay italiana. Il singolo guadagna tre posizioni e precede “Al telefono” di Cesare Cremonini (-1) e “Bravi a cadere” di Marracash (+2). Tra le prime dieci posizioni troviamo “Non avere paura” di Tommaso Paradiso (quarto, -1) “Se tu potessi dire” di Vasco Rossi (quinto, -3), “Spirito nel buio” di Zucchero (nuova entrata), “Stupida allegria” di Emma (settimo, -1), “Duemila volte” di Marco Mengoni (ottavo, -1) “blun7 a swishland” di Tua Supreme (nono, +1) e “Vento sulla luna” di Annalisa (decimo, +2).

