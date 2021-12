“Codice Nunzia” sul Governo Castagna. Ecco la PEC contro Sindaco e Silvitelli

Ida Trofa | A soli sette giorni da prossimo consiglio comunale, l’ultimo dell’anno, l’impatto del “codice Nunzia” sul Governo Castagna non potrebbe essere più evidente. E’ iniziata la stagione dei messaggi cifrati, l’interpretazione del dialogo a distanza fra avversari che amministrano insieme, governi nei governi che si sfidano.

Con il risultato di innescare un inedito volano di opportunità e rischi a cui Casamicciola Terme, per la sua posizione fragile e i suoi interessi nazionali, è chiamata a guardare con evidente interesse.

Il sortilegio del gigante buono, l’ecumenico Castagna, non sempre riesce a sortire i suoi effetti.

Nell’eterno ritorno della proverbiale instabilità casamicciolese, ricominciano le interrogazioni via PEC come una decina di anni fa andavano le telefonate al segretario comunale.

Il pretesto giusto è la incredulità davanti all’ipotesi che un’opera d’interesse pubblico e salvaguardia della sicurezza, della pubblica e privata possa passare in secondo piano rispetto ai capricci e ai ricatti di un singolo soggetto, magari anche mal indottrinato.

A Nunzia non piace l’affare del limone. La variante che tiene ostaggio i progetti e i lavori per la riqualificazione e messa in sicurezza dell’Alveo La Rita finanziati dalla Città Metropolitana per oltre un milione e settecentomila euro. Fermi al palo per ignori motivi. Il presidente del consiglio comunale cerca il responsabile e ci sarà un colpevole in questo blocco. Intanto sono mazzate per GiBi e il suo vice Peppe Silvitelli.

Nunzia Piro vuole sapere perché non riescono a capire e finiscono per concludere con lo stesso interrogativo, probabilmente scuotendo la testa. Non è possibile andare avanti così, tira in ballo “Il Dispari” e chiede a Castagna e Silvitelli di sapere se quanto riportato dal nostro quotidiano corrisponde a verità nel merito della vergognosa vicenda dell’alveo tra Casamicciola Terme e Lacco Ameno.

Abbiamo provato a tracciare il quadro di una PEC, a leggere tra le righe di un documento che rende l’idea chiara dell’attuale stato delle cose a palazzo. O meglio di ciò che ne resta.

La contesa è chiara, oltre l’alveo c’è di più. Nunzia Piro fa il bilancio di un disastro nella gestione del settore lavori pubblici con Castagna Sindaco.

E sul dopo rilancia, evidentemente, l’OPA sulla fascia tricolore al momento stretta nella mani del vicesindaco Silvitelli. Legittime aspirazioni, come legittime sono i quesiti con un’ipotesi di Nunzia Piro candidato sindaco che si insinua tra i ranghi della maggioranza più forte che mai!

Nunzia interroga Castagna e Silvitelli. Il resoconto dovrà rendersi in consiglio comunale

Tutta la verità nella mail certificata al protocollo comunale indirizzata ai due indiziati numero uno di cui vi abbiamo narrato sin qui. Il sindaco Castagna e l’assessore ai lavori pubblici Silvitelli.

L’interrogazione (art. 18 Regolamento Consiglio Comunale di Casamicciola Terme) a firma dell’avocato Annunziata Piro – PER SAPERE SE…

Questo implica una risposta da rendersi dagli interrogati in occasione del prosino civico consesso.

Eccone il contenuto: “ Ho appreso in data odierna 23 dicembre 2021 dal quotidiano locale “IL DISPARI” in prima pagina col titolo “BACINO ALVEO “LA RITA”: SICUREZZA IN OSTAGGIO PER UNA PIANTA DI LIMONE A RISCHIO MEZZO PAESE” e alle pagine 2-3 col titolo “BACINO ALVEO “LA RITA” SICUREZZA IN OSTAGGIO – La messa in sicurezza da 2 milioni di € bloccata dagli interessi di pochi. La vergogna dell’albero di limone e la rabbia della Città Metropolitana”, che un’opera pubblica finanziata, da tempo, dalla Città metropolitana per la esecuzione di lavori di manutenzione idraulica e di sistemazione del bacino dell’alveo La Rita nei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno non potrebbe essere realizzata per la mancata firma, da parte di taluni proprietari, di un accordo bonario sostitutivo di una procedura di esproprio, accordo proposto dalla Città metropolitana per accelerare l’iter dei lavori”.

Come sottolineato dalla Piro, sotto il limone vi è sepolto tanto altro “Dall’articolo di stampa si legge altresì che la mancata firma dell’accordo sostitutivo deriverebbe da un contrasto tra un solo privato e l’ente pubblico in merito alla stima del terreno fatta dall’ente finanziatore, in base a parametri obiettivi e certi, pari a euro 7,5 al metro quadrato rispetto a quella fatta dal privato opponente (€ 30,00 al mq) a mezzo del suo consulente di parte, in base a parametri incerti e ricavati da fonti non ufficiali Dalla nota di stampa si evince, infine, che, a causa di tale diatriba, i lavori pure già appaltati alla ditta, non potrebbero iniziare e che la circostanza sarebbe ben nota al Sindaco di Casamicciola Terme che sarebbe stato presente sui luoghi il 2 luglio 2021.

Gravi sono le affermazioni giornalistiche ed è certa la pericolosità di tutto il Bacino alveo “La Rita” ove è notorio che si sono verificati, a valle, crolli di edifici le cui macerie giacciono ancora in detto alveo a distanza di diversi mesi, mettendo a rischio la incolumità della popolazione anche del Comune di Lacco Ameno e del vicino ed unico ospedale dell’isola d’Ischia”.

Quattro domande che esigono risposte soprattutto politiche

Il presidente del consiglio in quattro domande prova a far emergere la verità. Soprattutto quella politica. Eccole: “I fatti sono veri e se l’informazione è esatta ed è giunta in ufficio che per una pianta di limone e una diversa stima dell’indennizzo non si avviano i lavori; risponde a verità la presenza del Sindaco sui luoghi il 2 luglio 2021; ha adottato o intende adottare iniziative, per quanto di competenza, per fare chiarezza sulle modalità operative anche in conseguenza di eventuali responsabilità di chi risulti impedire o rallentare o ritardare l’avvio dei lavori di manutenzione idraulica e di sistemazione del bacino alveo “La Rita”; nello specifico, quali iniziative di sua competenza intenda assumere volte ad assicurare la urgente messa in sicurezza di una parte di territorio (Bacino alveo La Rita) fragile e sottoposto a rischio idrogeologico e a rischio sismico”.Il presidente Piro, croce e delizia, pungolo e cardine insieme dell’amministrazione casamicciolese chiede la risposta orale alla sua interrogazione nella prima seduta utile di Consiglio Comunale, fissata allo scopo ed in più allega copia del quotidiano “IL DISPARI” prima pagina, pagina 2 e pagina 3. La seduta che si preannuncia acida è prevista per il prossimo 30 dicembre.