Coda d’estate e afflussi inediti nel ponte di Ognissanti: registrati oltre 30.000 arrivi

Ida Trofa (foto di repertorio) | In attesa che il prevedibile flusso di aria artica ci porti l’autunno in poco tempo, intanto ci siamo goduti e lo faremo ancora per qualche ora l’estate dell’anticiclone che sta imperversando sul nostro territorio, poi si vedrà. In questo ponte di Ognissanti la lunga estate di Ischia ha reso una versione inedita dell’isola verde. Afflussi consistenti di viaggiatori e visitatori, spiagge affollate e centri cittadini ancora pieni come se fosse l’inizio delle nuove ferie estive.

Non ci sono dubbi. Ovvero mai come questo autunno inoltrato (il 21 dicembre sarà già inverno) abbiamo goduto di un clima così mite ed imprevisto. Così anche Ischia mostra le sue bellezze di gemma climatica ai vacanzieri del ponte di Ognissanti. Mai, di recente, era capitata una percentuale di presenze ed anche di bagnanti così alta nei giorni dedicati alla commemorazione die defunti prima che Halloween imperversasse. I numeri ed i dati dei flussi da, tra e per le isole resi dalla Capitaneria di Porto di Ischia parlano da soli.

I dati arrivi e partenze

Dal 28 ottobre 2022 al 01 novembre 2022 nei tre porti isolani (Ischia-Casamicciola-Forio) si parla di 30.603 persone in arrivo e ben 32.614 persone in partenza. Le auto e moto in arrivo sono 3887 a fronte di 4226 in partenza.

Insomma, c’è ben poco da interpretare. La bella stagione autunnale fa bene ai traffici. Saranno quasi dodici milioni gli italiani che si metteranno in viaggio per il lungo ponte di Ognissanti. Bilancio positivo, dunque, come evidenzia anche Federalberghi, soprattutto alla luce della pesante congiuntura economica cui i cittadini si trovano a far fronte, con un’inflazione che ha toccato i massimi dal 1984.

Le previsioni meteo indicano che il caldo resterà ancora a lungo e si protrarrà anche a Novembre come segnalano le proiezioni a medio termine. L’anticiclone africano continuerà a regnare incontrastato su Italia e buona parte d’Europa. Quindi c’è da tenere in conto una novembrata che dopo l’ottobrata si preannuncia senza precedenti.