Cocaina nella lavatrice a Lacco Ameno: arrestato un 19enne

A Lacco Ameno i Carabinieri hanno trovato la cocaina dove nessuno penserebbe di cercarla: nel cestello di una lavatrice. A nasconderla era il diciannovenne A. Sirabella, che aveva sistemato un bilancino di precisione nel vano del contatore idrico e teneva 350 euro in contante nelle tasche, ritenuti frutto dello spaccio.

Per lui è scattato l’arresto per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. L’episodio conferma che la rete degli affari illeciti non risparmia nemmeno un territorio che vive di turismo e bellezza, ma che da anni conosce anche i riflessi di un mercato capace di insinuarsi ovunque.

Il resto della provincia racconta un quadro altrettanto fitto. Da Ercolano a Castello di Cisterna, passando per Afragola, Sant’Anastasia e Villaricca, i carabinieri del comando provinciale hanno portato avanti una lunga serie di controlli nei rioni popolari e sulle strade principali. Le ultime dodici ore hanno prodotto otto arresti complessivi e diversi sequestri di droga, frutto di operazioni che si intrecciano tra loro come nodi di un’unica strategia.

Il lavoro delle forze dell’ordine resta capillare e costante. È una trama che si tende e si ritende ogni giorno, nella speranza che almeno qualche maglia riesca a chiudere i varchi dove passano i traffici più rapidi e silenziosi.