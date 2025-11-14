venerdì, Novembre 14, 2025
type here...
IN EVIDENZA

Cocaina nella lavatrice a Lacco Ameno: arrestato un 19enne

Ischia al centro dei controlli antidroga: i carabinieri scoprono lo stupefacente nel cestello e un bilancino nascosto nel vano del contatore. Nelle tasche del giovane 350 euro ritenuti provento dello spaccio

di Redazione Web
Gli ultimi articoli
pubblicità elettorale

A Lacco Ameno i Carabinieri hanno trovato la cocaina dove nessuno penserebbe di cercarla: nel cestello di una lavatrice. A nasconderla era il diciannovenne A. Sirabella, che aveva sistemato un bilancino di precisione nel vano del contatore idrico e teneva 350 euro in contante nelle tasche, ritenuti frutto dello spaccio.

Per lui è scattato l’arresto per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. L’episodio conferma che la rete degli affari illeciti non risparmia nemmeno un territorio che vive di turismo e bellezza, ma che da anni conosce anche i riflessi di un mercato capace di insinuarsi ovunque.

Il resto della provincia racconta un quadro altrettanto fitto. Da Ercolano a Castello di Cisterna, passando per Afragola, Sant’Anastasia e Villaricca, i carabinieri del comando provinciale hanno portato avanti una lunga serie di controlli nei rioni popolari e sulle strade principali. Le ultime dodici ore hanno prodotto otto arresti complessivi e diversi sequestri di droga, frutto di operazioni che si intrecciano tra loro come nodi di un’unica strategia.

Il lavoro delle forze dell’ordine resta capillare e costante. È una trama che si tende e si ritende ogni giorno, nella speranza che almeno qualche maglia riesca a chiudere i varchi dove passano i traffici più rapidi e silenziosi.

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

    Visualizza tutti gli articoli

Iscriviti alla newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

contenuti sponsorizzati da Geozo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Iscriviti alla newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

Gli ultimi articoli

Stock images by Depositphotos

IL DISPARI QUOTIDIANO Iscr. Trib. NA. al n. 19 del 21.04.2015 Editoriale Ischia srl - Via Michele Mazzella, 202 80077 Ischia (Na) Direttore responsabile: Gaetano Di Meglio

PRIVACY

Stock images by Depositphotos