Coaching per le Donne, il corso Inner Wheel per la conoscenza di se stesse

L’Inner Wheel Club Isola d’Ischia, presieduto da Franca Maria Di Leva Pascale, promuove la quarta edizione del corso di “Coaching per le Donne” finalizzato alla conoscenza di se stesse, delle proprie risorse personali.

Il corso, che inizierà il 4 febbraio 2020 e si articolerà in nove incontri settimanali, si terrà presso la Biblioteca Antoniana con cadenza settimanale di mattina, prevedendo 7 sessioni in biblioteca e 2 uscite/gite esperienziali (di almeno metà giornata ciascuna) sul territorio isolano e/o campano da concordare col gruppo.

La novità di quest’anno è rappresentata da un approccio ludico che partendo dal gioco delle costruzioni con i mattoncini Lego, porterà le donne a capire come costruiscono la propria realtà, come vi si muovono dentro e come possono progettare “nuove costruzioni”. Inoltre il legame con la biblioteca e continuerà ad essere importante in quanto le attività in cui saranno coinvolte saranno ispirate dai libri.

Questo corso si innesta nel panorama delle iniziative che l’International Inner Wheel, a livello mondiale, rivolge alle donne nell’anno del motto “Together we can” e del service triennale “Caring for Women and Girls”, che il Club di Ischia adotta in maniera fattiva e concreta.

Le destinatarie saranno 20 donne (ammissione per ordine di arrivo delle iscrizioni) (mamme, mogli, figlie, professioniste, casalinghe… donne)

Gli obiettivi del corso sono:

aiutare le donne a formulare i propri obiettivi personali, relazionali, professionali.

supportare le donne nel riformulare la propria vita e riprogrammarla alla luce di cambiamenti

potenziare l’autostima delle donne e il senso di autoefficacia partendo da una profonda esplorazione delle risorse personali

migliorare la qualità di vita delle donne

creare un network di donne allenate al dialogo con se stesse e con gli altri, che possano a loro volta contribuire alla diffusione di atteggiamenti di pro attività.

Avvicinare le donne alla ‘cultura’ della lettura

Ampliare i confini esistenziali delle partecipanti

Promuovere la conoscenza del territorio per arricchire gli ‘spazi’ di vita

Le donne interessate potranno chiedere informazioni alla conduttrice del corso e potranno iscriversi inviando una mail a luciaesposito.coach@gmail.com

Per info Referente progetto

Dott.ssa Lucia Esposito

luciaesposito.coach@gmail.com 3471731996