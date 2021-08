Coabitazione, leadership e pulizia, la sfida di Maria Grazia e Davide

Gaetano Di Meglio | Dopo il “saltino” di Gianluca Trani tra le braccia di Enzo Ferrandino e la demolizione dell’ultima piccola parracina di destra con Giustina Mattera, questo passaggio in Fratelli d’Italia di Maria Grazia Di Scala e di Davide Conte è la notizia della politica locale.

Da ieri, ma dovremo attendere il prossimo 5 ottobre per saperne di più, in campo c’è un’alternativa diversa. Una proposta diversa, nuova ma non tanto ma che ha bisogno di essere formata.

In questo scenario, è chiaro, emerge evidente, la fine dell’epoca di Domenico De Siano sul territorio. Un’abiura progressiva che è iniziata con il famoso “dimissioni gate”.

Ricorderete, infatti, che fu proprio Domenico De Siano ad impedire l’accesso di Maria Grazia Di Scala nel consiglio comunale di Ischia al fine di donare ad Enzo Ferrandino un nuovo soldatino da muovere sullo scacchiere, favorendo l’ingresso in maggioranza di Gennaro Scotti.

Ma per Maria Grazia e Davide, oggi, la sfida è interessante perché ha tutto lo spazio avanti. Perché non ha limiti imposti (come poteva essere la presenza dello stesso De Siano, ad esempio) e perché è tutto nelle loro mani.

Ma per essere credibili e per provare l’attacco contro la corazzata di Enzo Ferrandino c’è bisogno che siano chiare alcune dinamiche.

La prima, sicuramente, è la “Coabitazione”. Maria Grazia Di Scala e Davide Conte sono, in parte, due prime donne. Hanno carisma e determinazione e, entrambi, hanno anche obiettivi chiari da raggiungere. Solitamente si comanda in “dispari”. C’è bisogno di un pilota e di un navigatore. E’ vero, Michael Jordan diceva il gioco di squadra fa vincere il campionato e che il campione, da solo, invece, solo la gara. Ma la politica non è una partita di basket. E’ ovvio, io gioco in casa chiunque dei due vada avanti, ma per questo c’è bisogno di capire le regole di questa “Coabitazione”.

La seconda è legata in maniera forte alla prima ed è la questione relativa alla “leadership”. La leadership è necessaria in ogni ambito. Ma per essere credibile, questa “leadership”, ha bisogno di essere costruita. Un leader si impone, emerge, si fa riconoscere, merita il titolo. Questa costruzione di leadership, però, in che percentuale potrà mettere a rischio il castello di carte che bisogna creare sul territorio. Quanto bisogno di leadership ha questa nuova alternativa?

Il terzo punto, beh, forse non ha bisogno di presentazioni: pulizia. Sembra un controsenso con quanto scritto prima, ma la necessità di fare una bella operazione pulizia in tutta l’area di centro destra sull’isola e nel comune di Ischia è la prima necessità. Diciamocelo senza peli sulla lingua: il centro destra ad Ischia è così inutile e scomparso che ha bisogno di una formattazione profonda.

La sfida di Maria Grazia e Davide è quella di ripartire e per farlo c’è bisogno di cambiare il paradigma fino ad ora seguito. Con le mani libera dal non dover dar contro a nessun eletto e con nessuno al potere si ha la possibilità di riscrivere tutto daccapo ed è l‘unica vera strada da percorrere. Abbandonate e fare pulizia di tutti quelli che si agitavano nel “campo” (per usare un termine molto caro alla sinistra) del centro destra. Sono personaggi così senza valore che neanche la sinistra li ha voluti e li ha lasciati lì dove erano. Tra i senza valori.

Last but not least Luciano Venia. Alla mattinata di ieri (sabato, ndr) si è sentita l’assenza di Luciano Venia. Qualcuno in sala ha detto che Luciano avrebbe avuto problemi di famiglia e, se vero, ce ne dispiace. Ma crediamo, invece, che sia semplice protagonismo. Che sia la voglia di stare sul cerasiello e di rivendicare, non si capisce poi per quale merito, un ruolo o una posizione. L’ingresso in Fratelli d’Italia della Di Scala e di Conte, infatti, mette in gioco altre dinamiche e altri ragionamenti. Luciano Venia, forse, voleva giocare da solo. Sarà, ma non funziona così.

foto pasquale gargano