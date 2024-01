Co.Tra.Sir, il Consiglio di Stato “affonda” gli armatori dei rifiuti speciali

Difese affondate. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, con l’intervento dei magistrati Giordano Lamberti Presidente ff; Davide Ponte, Consigliere; Lorenzo Cordì, Consigliere, Estensore; Thomas Mathà, Consigliere e Marco Poppi, Consigliere, ha definitivamente chiuso la storia del Co.Tra.Sir, il consorzio di diversi privati che avevano bloccato il mercato dei trasporti marittimi speciali nel Golfo di Napoli.

Una storia iniziata con le denunce del 2019 e che si chiude a novembre 2023 con la sentenza del Consiglio di Stato che ha riunito i ricorsi in appello presentati dalle diverse società coinvolte che impugnavano la sentenza del Tar Lazio, ha dichiarato in parte inammissibile e ha respinto per il resto il ricorso di Tra.Spe.Mar. nei sensi indicati in motivazione e ha respinto il ricorso di Medmar e Mediterranea Marittima. Una sentenza che condanna Tra.Spe.Mar., Medmar e Mediterranea Marittima a rifondere all’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato le spese di lite del secondo grado di giudizio, liquidate in euro 5.000 a carico di Tra.Spe.Mar e in euro 5.000 a carico solidale di Medmar e Mediterranea Marittima.

E’ questa l’estrema sintesi di una lunghissima sentenza che ripercorre tutte le tappe della pronuncia dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che ha resistito in tutti i gradi di giudizio e che, definitivamente, si chiude. Male per le aziende armatoriali, bene per il mercato libero nel golfo di Napoli.

LA MAZZATA DELL’AGCM

Secondo la prospettazione dell’Autorità «il mercato aveva vissuto – a partire dal 2017 – una fase di dinamismo competitivo caratterizzata dall’ingresso di alcuni degli armatori in segmenti di mercato diversi da quelli in cui essi erano precedentemente e tradizionalmente attivi, con un conseguente sensibile calo dei livelli dei prezzi, reso possibile anche dalla fungibilità del naviglio utilizzato nei diversi segmenti di interesse e, quindi, dalla piena sostituibilità dal lato dell’offerta; questa fase era terminata quanto l’attività di Fuelmar era iniziata a risultare non più profittevole (tanto da condurre alla messa in liquidazione della Società), in ragione dell’aggressiva politica dei prezzi condotta da Medmar», si legge nella sentenza.

Che poi continua: «Inoltre, a far cessare questa situazione aveva condotto la creazione di strutture comuni alle varie società armatoriali; in particolare, nel maggio del 2018, era stata costituita la GML Trasporti Marittimi S.r.l., il cui capitale sociale era detenuto per il 50% da GRU.SO.N. – Gruppo Sorrentino di Navigazione S.r.l. e per il restante 50% da Mediterranea Marittima, controllante di Medmar; successivamente la partecipazione di GRU.SO.N. s.r.l. era stata acquisita da SMLGL, società appartenente al medesimo gruppo societario, e, pertanto, Medmar e SMLGL avevano iniziato ad operare mediante la società comune GML, ripartendosi i ricavi secondo le rispettive quote di partecipazione; infatti, la Società GML era subentrata “(dapprima in via diretta e, in un secondo momento, in quanto partecipante al COTRASIR) a tali due società nello svolgimento dei servizi in precedenza offerti da queste ultime sui mercati di interesse, ovvero i trasporti speciali di infiammabili e rifiuti da e per le isole del Golfo di Napoli (Ischia, Procida – servite da Medmar Navi – e Capri – servita da SMLGL -). Dopo due mesi dalla costituzione di GML era stato costituito il consorzio COTRASIR insieme alla Tra.Spe.Mar. che era stato l’unico soggetto a esercitare i servizi per conto delle Società consorziate sulle tratte di interesse. La costituzione del consorzio aveva, quindi, messo fine alla fase caratterizzata dalla dinamica concorrenziale e aveva costituito lo strumento di concertazione anticoncorrenziale attraverso cui i consorziati avevano proceduto alla fissazione in comune dei prezzi applicati ai servizi di traporto prestati, nonché alla ripartizione delle rotte e dei ricavi consortili, questi ultimi in base alle quote di mercato detenute dagli armatori nel periodo antecedente la fase di tensione concorrenziale tra Medmar e Tra.Spe.Mar. Alla luce degli elementi indicati, l’Autorità aveva, quindi, adottato il provvedimento del 21.12.2021 con il quale aveva deliberato che le parti avevano “posto in essere un’intesa unica e complessa, in violazione dell’articolo 2 della l. 287/1990, consistente nella fissazione del livello dei corrispettivi richiesti per i servizi di trasporto oggetto di istruttoria e delle condizioni di esercizio, nella ripartizione dei servizi e nella suddivisione dei ricavi e dei costi del migliatico sulla base delle quote storiche degli armatori”».

LA QUESTIONE DEL MERCATO

I giudici del Consiglio di Stato, nel valutare i motivi delle difese, hanno anche preso atto della sentenza appellata pronunciata dal TAR Lazio.

Secondo i giudici, infatti, «Il T.A.R. ha respinto tali censure ritenendo corretta la delimitazione del mercato rilevante, da effettuarsi avendo riguardo al mercato del prodotto (comprendente i prodotti e servizî considerati intercambiabili o sostituibili) e a quello geografico (ossia l’area in cui le imprese interessate forniscono il servizio, nella quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee). Nel caso di specie, il mercato del prodotto sarebbe stato rappresentato dal trasporto dei liquidi infiammabili e dei rifiuti, servizi sostituibili in quanto assoggettate alle medesime regole tecniche e espletabili con i medesimi mezzi navali. Inoltre, non sarebbe stata illogica la decisione dell’Autorità di escludere dal mercato del prodotto il trasporto promiscuo. In ultimo, secondo il T.A.R., l’estensione geografica sarebbe stata correttamente circoscritta ai trasporti verso le isole dell’arcipelago campano, operando le imprese in quest’area ed essendo ivi le condizioni di concorrenza sostanzialmente omogenee, atteso che, dal punto di vista dell’offerta, risultava per lo più indifferente per le varie imprese operare su una rotta piuttosto che su un’altra».

INTESA ORIZZONTALE

«Il T.A.R. ha evidenziato come l’intesa in esame rientrasse tra quelle “per oggetto”, interessando Società in concorrenza tra loro (c.d. “intesa orizzontale”) che, per mezzo della creazione del consorzio, avevano mirato alla “chiusura” del mercato, alla cessazione delle condotte concorrenziali, al riparto delle rotte ed alla fissazione delle tariffe. Tali aspetti si sarebbero potuti desumere: dal regolamento del consorzio che aveva impedito alle imprese partecipanti di svolgere attività in concorrenza con quelle incluse nella gestione consortile, disciplinando rigidamente le tariffe; dalla documentazione raccolta durante le ispezioni che aveva dimostrato come le regole consortili fossero frutto di un più ampio progetto di restrizione della concorrenza, e come il consorzio non fosse utilizzato per conseguire economie di scala o maggiori efficienze nel servizio ma “per ripartire costi e ricavi secondo le quote storiche anteriori al 2017, mediante un complesso sistema di compensazioni”; infatti, i ricavi del COTRASIR non erano stati ripartiti secondo le quote di partecipazione allo stesso e neppure in base ai servizi offerti, bensì in base al fatturato del triennio 2014-2016 (ossia quello antecedente la “guerra dei prezzi”); inoltre, i costi erano stati distribuiti in base alle miglia nautiche navigate (c.d. migliatico) nel medesimo triennio; eventuali scostamenti dai precedenti valori erano stati compensati mediante prestazioni in natura (ad esempio, garantendo un maggior numero di traversate nel caso in cui un’impresa avesse effettuato meno miglia del “dovuto”), ovvero con fatture reciproche per spazi di carico”.

Il T.A.R. ha, inoltre, ritenuti provati gli effetti sul mercato derivanti dall’intesa, avendo riguardo, in particolare, agli incrementi dei prezzi e alla carenza di benefici per gli utenti finali conseguenti alla costituzione del consorzio. In secondo luogo, il T.A.R. ha ritenuto, altresì, provata la sussistenza di margini di guadagno e, quindi, la profittabilità del mercato, in particolare, in base alle dichiarazioni dei legali rappresentanti di Medmar e di Tra.Spe.Mar.»

RIFIUTI E CARBURANTI

Un passaggio importante della sentenza del Consiglio di Stato è quello che chiarisce, fugando ogni dubbio, la natura stessa dei trasporti: «L’Autorità aveva, inoltre, evidenziato come, nell’isola di Ischia (di gran lunga la più popolosa del Golfo di Napoli), il trasporto ordinario di rifiuti attraverso navi dedicate risultasse la modalità prevalente, interessando circa l’80% dei volumi di RSU; essa risultava utilizzata, sia pur in modo non prevalente, anche per i trasporti verso l’isola di Capri. Pertanto, per il trasporto di carburanti e rifiuti erano occorsi mezzi navali idonei e autorizzati allo scopo, ed era emersa, inoltre, una stretta contiguità tra le due tipologie di servizi di trasporto le quali potevano essere svolte dalla stessa tipologia di unità navali, utilizzabili in modo intercambiabile sia per il trasporto di infiammabili e gas, sia per il trasporto dedicato di rifiuti. In ultimo, sotto il profilo dell’assetto regolamentare dei servizi, l’Autorità aveva evidenziato che i trasporti in questione non erano classificati come servizi di pubblico interesse e, pertanto, la loro offerta poteva avvenire in regime di libero mercato e che, di fatto, entrambe le tipologie di trasporto veniva svolte tramite servizi non di linea e nei confronti di una stessa predeterminata clientela. Inoltre, e in particolare nel caso dei rifiuti, le stesse operazioni di carico e scarico e il movimento degli automezzi caricati nelle navi all’interno delle isole, dei porti e dei centri abitati, aveva fatto sì che tali trasporti venissero effettuati spesso in orari notturni”. In definitiva, l’esclusione della modalità promiscua è stata congruamente e correttamente motivata dall’Autorità e, pertanto, merita conferma in parte qua la sentenza del Giudice di primo grado».

PARALIZZAZIONE DELLE DINAMICHE CONCORRENZIALI

Altro punto che merita attenzione è quello con cui i massimi giudici amministrativi chiariscono le esigenze concorrenziali che meritavano di essere rispettate: «Osserva il Collegio come la ricostruzione delle appellanti non fornisca elementi conferenti con le condotte contestate, trascurando, invero, l’aspetto relativo alla paralizzazione delle dinamiche concorrenziali derivanti dall’operato delle Società e dalla successiva intesa anticoncorrenziale attuata con il consorzio. Infatti, la ricostruzione effettuata è, sostanzialmente, volta ad imputare ad una dimensione naturale del mercato il comportamento delle parti che, tuttavia, lungi dal risultare una decisione discendente dalle condizioni oggettive del mercato, è risultata una precisa scelta volta a evitare sovrapposizione degli operatori. Inoltre, va considerato come la verosimiglianza della prospettazione delle appellanti sia esclusa dalla successiva attività concertativa; infatti, se la condizione naturale del mercato avesse ex se escluso la possibilità di dinamiche concorrenziale, non sarebbe allora risultata necessaria la successiva attività concertativa che, come si esporrà nel prosieguo, risulta sorretta da solide evidenze. Per converso, il ricorso a tale strumento esclude che quella indicata fosse davvero la condizione naturale del mercato, ed è stato, inoltre, la reazione delle parti all’evoluzione concorrenziale che il mercato aveva avuto nel corso del 2017».

IL MARKET TEST

Ripercorrere tutte le fasi di questo lungo procedimento è, sinceramente, arduo. Tuttavia va considerato che in merito al “market test”, ovvero la fase in cui le aziende avrebbero dovuto dimostrare la propria correttezza rispetto al mercato, il tentativo non è andato a buon fine. A tal proposito la sentenza del Consiglio chiarisce che: «L’Autorità ha respinto gli impegni in ragione di talune criticità emerse nel market test, e dell’interesse all’accertamento dell’infrazione, operando una valutazione che è esente dai vizi entro i quali si circoscrive il sindacato giurisdizionale in materia. Infatti, l’impegno n. 5 è stato ritenuto non idoneo “a integrare un reale profilo migliorativo non potendosi considerare una misura aggiuntiva l’impegno a non effettuare arbitrarie sospensioni del servizio regolarmente prenotato e confermato secondo le condizioni previste”, trattandosi di una garanzia che dovrebbe essere già prevista dalle condizioni generali di trasporto”».

MERCATO BLINDATO

I giudici, inoltre, si soffermano anche su un aspetto più operativo proprio del consorzio: «Dalle evidenze raccolte dall’Autorità (e, correttamente, enfatizzate dal Giudice di primo grado), è emerso come il coordinamento all’interno del consorzio avesse riguardato i meccanismi di definizione comune delle tariffe, le regole di spartizione del mercato, delle rotte e dei servizi, le regole di ripartizione complessiva dei ricavi in base a quote storiche predeterminate, con appositi meccanismi di compensazione nel caso di differenza rispetto ai ricavi effettivi. In sostanza, il consorzio aveva consentito di annichilire l’afflato concorrenziale che sul mercato si era respirato nel corso del 2017 e di tornare alla situazione antecedente, “blindandola” attraverso le regole stabilite per il funzionamento del consorzio. Una situazione nella quale ogni armatore aveva operato “in esclusiva” su determinate rotte, in base ad un sistema che, come già spiegato, era volto ad evitare sovrapposizioni, garantendo a ciascuno un sostanziale monopolio su determinate rotte e determinati servizi. Del resto, la costituzione del consorzio era stata preceduta da una serie di atti preparatori che avevano costituito il punto di riferimento per l’accordo di ripartizione dei ricavi consortili».

In conclusione, con il rigetto degli appelli, restano ferme le sanzioni irrogate agli armatori privati. Ovvero a Medmar Navi s.p.a., in solido con Mediterranea Marittima s.p.a., la sanzione pari a euro 1.032.682, e a Tra.Spe.Mar s.r.l. la sanzione pari a euro 124.226. FINE DI QUESTA STORIA sulle vie del mare ischitano.