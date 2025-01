Clippers vincono derby con Lakers, tutto facile per Houston

ROMA (ITALPRESS) – Un derby ‘caldò che non ha disatteso le aspettative. Grande spettacolo alla Intuit Dome di Inglewood, dove di fronte a quasi 18mila spettatori si sono affrontate nella notte italiana della regular-season dell’Nba le due franchigie di Los Angeles. A mettere in bacheca la vittoria sono stati i Clippers, che si sono imposti sui Lakers per 116-102 con 22 punti di Powell e 21 a testa di Harden e Zubac, e nonostante i 25 siglati tra i rivali di James, il più prolifico dell’incontro. Torna a sorridere Oklahoma City: i Thunder dominano i Brooklyn Nets per 127-101, sfruttando la vena realizzativa di Gilgeous-Alexander e Joe, capaci di contribuire alla causa, rispettivamente, con 27 e 24 punti. Houston a valanga sul parquet dei Portland Trail Blazers: i Rockets fanno festa con un eloquente 125-103, frutto della gran serata del ‘tridentè formato da Green (26 punti), Sengun (23) e Brooks (23). Anche Miami ha pochissimi problemi nell’annullare, sul campo amico, le velleità dei San Antonio Spurs: show di Miami sino al 128-107 conclusivo, risultato che porta la firma in calce di Ware, autore di 25 punti contro i 23 del ‘dirimpettaiò Vassell. Sesta affermazione consecutiva in trasferta per Denver: i Nuggets violano l’impianto degli Orlando Magic per 113-100 e si godono l’ennesima tripla doppia di Jokic (20 punti, così come il suo compagno di squadra Braun, 14 rimbalzi e 10 assist). Successo senza particolari patemi per Milwaukee e Sacramento: i Bucks regolano i Philadelphia 76ers per 123-109 con 34 punti di Antetokounmpo e 25 di Lillard (ma Maxey, per il quintetto ospite, ne sigla ben 37); i Kings mettono al tappeto i Washington Wizards per 123-100 con 29 punti di Sabonis, 24 di DeRozan e 23 di Monk. Vittoria casalinga infine per i Portland Trail Blazers, che battono i Chicago Bulls per 113-102 sebbene LaVine chiuda la sua performance con 27 punti all’attivo.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).