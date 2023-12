Clementino vince su tutto: pubblico, solidarietà ed empatia!

Gaetano Di Meglio | L’onda lunga del concerto di Clementino, un foriano d’elezione considerata la sua passione per l’isola e per Forio durante le ultime estati dove ha conosciuto un po’ tutti, da Ciro Re a Marcello Bondavalli, fino a Mimmo Raccioppoli e ora a Stani Verde, continua ad avere eco. Questa volta, però, non l’eco della “piazza” piena o della fuga sul balcone dell’avvocato Ivan Colella in mezzo al concerto, bensì la sua migliore performance a fari spenti. Giù dal palco, vicino alla gente.

Tra i tanti fan di Clementino, oltre ai giovanissimi, c’è anche una cittadina speciale. Una donna che continua a combattere, nonostante tutto e, soprattutto, tutti, per conquistare qualche diritto. Per conquistare un altro po’ di dignità! Questa fan speciale è la dottoressa Anna Lucia Miragliuolo che, nonostante la sua battaglia con la SLA, ha deciso di non mollare e di continuare a combattere inseguendo un sogno: un posto sull’isola dove i malati di SLA o di altre malattie gravi cronache possano trovare un rifugio e un luogo di accoglienza. Un modo per allievare il peso dei familiari e per vivere il proprio viaggio in un ambiente para medico.

Una battaglia d’onore e di rispetto che supera tutte le chiacchiere che spesso si fanno su quest’isola.

La dottoressa, donna che non si arrende, nonostante comunichi solo con gli occhi attraverso un delicato apparecchio medico non ha perso l’occasione e, grazie alla collaborazione di Annalisa Leo e Grazia Belgiovine è riuscita in un’altra impresa.

Quando la dottoressa ha saputo del concerto di Clementino a Forio ha attivato le rappresentanti dell’associazione “Un Raggio di Luce”, di cui è presidente onoraria e ha chiesto di poter incontrare Clementino. Un incontro difficile e delicato da organizzare al tempo stesso.

Annalisa e Grazia non si sono date per vinte e grazie alla collaborazione di Stani Verde, Jessica Lavista e Davide Laezza del comune di Forio sono riuscite ad organizzare questa “session” esclusiva di Clementino.

E la seconda festa è iniziata il giorno dopo quando, come promesso, Clementino ha bussato a casa Miragliuolo. I presenti raccontano di un evento super emozionante e di quanto il rapper abbia compreso la delicatezza della situazione e abbia reso tutto divertente ma al tempo stesso rispettoso. Clementino è entrato nella stanza della dottoressa, è rimasto per oltre 20 minuti a colloquiare amabilmente (si è steso sul letto di lato alla dottoressa per sdrammatizzare) e ha esibito un free style per l’occasione. Una bomba di gioia per la dottoressa e per tutta l’associazione “Raggi di Luce”. Dopo lo spettacolo, poi, hanno raccontato al musicista che aveva infiammato la “notte di bianca di Forio” del nobile scopo che porta avanti la dottoressa. Il progetto di una casa per i malati gravi è una sfida che Clementino ha accolto subito e ha dimostrato, con i fatti, la sua vicinanza a questa battaglia della dottoressa e dell’associazione.

E siccome era Natale, Clementino ha fatto anche un altro dono alla Dottoressa e in un battibaleno ecco la video chiamata con Gigi D’Alessio. Una doppia festa per tutti. Sul palco e giù dal palco. Dove si vedono gli uomini! Bravo Clementino! Brava Dottoressa Annalucia Miragliuolo.