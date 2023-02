Classifica marcatori. Re Ciro, è caccia alla… Lepre

Non solo il confronto tra Ischia e Atletico Calcio, ma anche la partita nella partita di Ciro Simonetti. Il fantasista in maglia numero 7 è tra i protagonisti assoluti del cammino della capolista: 16 reti in campionato, un bottino che gli restituisce il gradino più alto del podio nella classifica dei marcatori. Un primato che, a differenza del team isolano, è condiviso con Ilario Lepre. Il centravanti, trascinatore della squadra biancazzurra prossima avversaria allo Stadio Mazzella, è autore finora di una stagione da incorniciare.

Stesso numero di marcature del Re gialloblù e un testa a testa che si rinnova nella partita di domenica pomeriggio. Un duello a distanza pronto ad attirare i riflettori nel fortino della prima del torneo. Lepre, però, è un classico attaccante d’area di rigore, letale ed energico negli ultimi metri del campo. Un raffronto che esalta ulteriormente l’annata di Simonetti: il calciatore di mister Buonocore non è una punta centrale, ma una straordinaria ala in un tridente pirotecnico.