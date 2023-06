Clamoroso, la Conti denunciata dalla De Vita, ma il pm chiede l’archiviazione: «Accuse infondate»! e il GIP archivia!

Nemmeno il tempo di andare in pensione dopo lunghi anni di lavoro profusi per far crescere la scuola foriana e non solo, che la dott.ssa Maria Conti si era ritrovata indagata per reati gravi ipotizzati, quali truffa e abuso d’ufficio. Il tutto a seguito di un esposto della collega che l’ha sostituita alla direzione dell’Istituto Comprensivo Forio 1, Carmela De Vita. Una vicenda per certi versi clamorosa di cui Il Dispari è venuto a conoscenza. Una macchia sulla carriera e la persona della dott.ssa Conti che a breve verrà cancellata. Infatti il pubblico ministero dott. Fabio De Cristofaro incaricato dell’indagine, dopo aver esaminato accuratamente i fatti denunciati ed ascoltato tutte le parti in causa, ha presentato al giudice per le indagini preliminari richiesta di archiviazione. Non avendo rilevato nell’attività della Conti alcun comportamento che riconduca ad un reato penale.

Come riportato dal pm, la De Vita, che aveva assunto la dirigenza il 1 settembre 2022, già il 31 ottobre dello stesso anno aveva inviato alla Procura un esposto-denunzia «in ordine alle determinazioni assunte dal precedente Dirigente Scolastico Conti Maria con riferimento: 1) alla destinazione dei fondi regionali; 2) all’acquisto di ticket per il servizio mensa dei bambini; 3) al cablaggio dell’Istituto Scolastico; 4) all’impiego del contributo erogato volontariamente dai genitori degli studenti per la realizzazione di progetti scolastici».

Queste le “anomalie” riscontrate dalla denunciante, che poi rincarava la dose, evidenziando «”il clima ambientale di terrore e sudditanza verso il Dirigente da parte di tutti gli OO.CC. (organismi di gestione delle attività scolastiche), di tutto il personale e degli utenti” nonché “la continua ingerenza della precedente Dirigente sia nell’attuale attività dei lavoratori e sia nell’agire degli utenti che turbano la serenità di tutti”». Accuse gravi che il pm ha giudicato infondate.

LE PRESUNTE ANOMALIE

Innanzitutto è stata escussa la De Vita, che ha confermato quanto riferito nell’esposto. Soffermandosi sulle presunte irregolarità riscontrate, ad iniziare dalla «”Scuola Primavera”, che accoglie bambini dai 24 ai 36 mesi. Si tratta di un progetto che viene finanziato da parte della Regione, per una somma totale di 6.500 euro circa. Per la scuola primavera, la precedente Dirigente aveva fatto un bando di “reclutamento esterno” per quattro operatori.

Allora, mi è parso evidente che i 6.500 euro non sarebbero stati sufficienti al mantenimento dei quattro dipendenti, nonché alla gestione dei 20 bambini, che avrebbero frequentato la scuola. Il costo totale del progetto si aggirava intorno ai 70.000 euro.

Sono entrata nel programma che gestisce il bilancio della scuola, cercando di capire come la Dirigente, che mi aveva preceduto, fosse riuscita a coprire quella somma e nella voce “bilancio del progetto primavera” ho trovato la somma di 24.000 euro. Questa somma non ci sarebbe dovuta essere, perché i soldi, stanziati dalla Regione per il progetto primavera dell’anno precedente, dovevano essere stati spesi appunto entro l’anno precedente.

Allora, mi sono chiesta da dove provenissero quei 24.000 euro e ho scoperto che la somma era stata dirottata sul “conto primavera” dal “conto economia mensa”». Quello sul quale vengono depositati i soldi che il Comune versa alla scuola per la mensa dei dipendenti e a suo dire vincolato. Concludendo: «Ho scoperto anche che dallo stesso “conto economia mensa” erano stati dirottati altri 16.000 euro su un “progetto accoglienza bambini ucraini”».

I “LAVORETTI” DI NATALE

E passiamo al servizio mensa: «La precedente Dirigente aveva delegato l’associazione “AGE” (Associazione Genitori Italiani), nella persona di Irace Anna, a fare una gara per il reclutamento di una ditta che fornisse il servizio mensa, gara di appalto pubblicata sul sito della scuola». Aggiungendo che «La gara di appalto veniva vinta dalla ditta “Terra Mia”, per la somma di 5 euro a pasto, la quale si appoggiava ad altra ditta, “Evergreen” per la fornitura della pizza ai bambini. Quest’ultima ditta aveva quale titolare il figlio della Irace. La Irace, inoltre, è figlia del presidente della “Fondazione Giuseppina”, che acquista ticket per fornire pasti gratis ai bambini non abbienti».

Quanto al “P.O.N (Piano Operativo Nazionale)” per il cablaggio della scuola, la De Vita ha riferito: «Si trattava di un progetto finanziato con fondi europei, progetto che doveva essere autorizzato dal Ministero dell’Istruzione, per il cablaggio di tre plessi scolastici, per la somma totale di 84.000 euro.

Il progetto veniva approvato da parte del ministero, che avrebbe pagato a conclusione dei lavori. Ma la Preside Conti autorizzava un anticipo di pagamento. Ignoro come sia stata reperita la somma».

Contestazioni sulla gestione di fondi e somme varie, comprese quelle riferite alle manifestazioni natalizie: «La quarta anomalia riguarda i soldi ricavati dalla vendita dei lavoretti di Natale fatti dai bambini. Prima del mio arrivo, infatti, i bambini facevano lavoretti per Natale, e poi li vendevano in stand allestiti appositamente. I genitori dei bambini mi hanno chiesto che fine hanno fatto quei soldi, ma io non sono stata in grado di saperlo».

Fin qui le dichiarazioni della De Vita, che come si vedrà tra l’altro non aveva valutato le circostanze straordinarie relative al periodo preso in considerazione.

L’APPALTO PER LA MENSA

Anche Anna Castaldo, tirata in ballo dalla denunciante in quanto all’epoca direttore dei servizi generali amministrativi ma attualmente solo assistente amministrativo, è stata escussa e ha specificato che il DSGA esegue le direttive e che «tutta la mia attività di DSGA è stata sempre tracciata».

Ha quindi risposto per quanto a sua conoscenza sulle presunte anomalie: «Con riferimento specifico al cosiddetto “Progetto Primavera” della scuola, questo viene finanziato per una parte dalla Regione, per la restante parte dalle rette pagate dai genitori degli alunni. Nel marzo/aprile 2022, la Conti ha deciso, con lo staff dei docenti collaboratori, tra cui la Vice Preside Rescigno Maria, uno spostamento di bilancio per sovvenzionare alcuni progetti, tra cui il progetto primavera, cioè uno storno di fondi dal capitolo mensa, che è alimentato da fondi comunali. Lo storno è stato portato in Consiglio d’Istituto, che ha approvato».

Sui lavori di cablaggio della scuola, «questi sono stati fatti nell’agosto 2022, dopo che il progetto era stato approvato dal ministero. Su ordine del Dirigente Conti e in virtù di un accordo tra Conti e De Vita, i lavori sono stati pagati con un “anticipo di cassa” dalla scuola. Erano i soldi, che erano stati già stanziati dal Ministero per il progetto, e che in effetti sono stati erogati poco dopo l’anticipo di cassa, in data 01.12.2022».

In conclusione ha precisato: «Quello che vi posso dire è che i revisori dei conti e lo stesso MI.UR. non hanno mai riscontrato anomalie nei conti della scuola».

Sulla questione mensa è stata sentita Anna Irace, che sull’affidamento dell’appalto ha chiarito le questioni sollevate nell’esposto. Chiarendo che il Consiglio d’Istituto aveva affidato all’AGE la ricerca e la gestione sul territorio di Ischia di una ditta di catering che potesse fornire un servizio mensa scolastico. Specificando: «Il tutto senza scopo di lucro».

Spiegando come e perché fosse entrato in ballo il figlio, per motivi logistici: «Nel menù era prevista una volta a settimana un trancio di pizza con frutta, come disposto nel menù stilato dalla nutrizionista. La ditta interessata alla consegna della pizza era la Evergreen, il cui titolare è mio figlio. Tale scelta era stata fatta dalla ditta Terra Mia in quanto la distanza dal forno alla scuola è di molti chilometri: pertanto la scelta cadeva su quella di mio figlio distante dalla scuola un paio di chilometri».

Per quanto riguarda i ticket, «ci sono due fondazioni che con il loro contributo acquistano ticket dal catering per consegnarli alla scuola ed usarli per i bambini che ne hanno più bisogno. Le due fondazioni sono La Fondazione Giuseppina e la Caritas».

LE CONVINCENTI RISPOSTE DELLA CONTI

Per ultima è stata interrogata l’indagata, la dott.ssa Conti, che ha saputo replicare punto per punto e con precisione alle accuse rivoltele: «Con riguardo all’utilizzo delle somme destinate al “conto economia mensa” al “conto primavera” nonché al “progetto accoglienza bambini ucraini” che con delibera del Consiglio di Istituto del marzo 2022 veniva deliberata “una variazione ed un assestamento di bilancio su economie degli anni precedenti in quanto i fondi ministeriali per il ristoro dei pasti al personale scolastico trasferiti al Comune e dal Comune alla scuola non erano stati integralmente utilizzati perché l’attività didattica in presenza è stata a lungo sospesa a causa del Covid”».

Specificando che questi fondi forfettari non sono soggetti a rendicontazione. Riportando quanto certificato dai revisori dei conti: «… peraltro, “nel mese di giugno 2022 i revisori… hanno effettuato le verifiche sulle variazioni ed assestamenti di bilancio… senza muovere alcun rilievo”, trattandosi, peraltro, non di “distrazione ma esclusivamente di imputazione delle somme a seguito di assestamento di bilancio e che le somme non sono state movimentate fino a quando sono stata in servizio essendo in pensione dal 1 settembre 2022”, con la conseguenza che tali somme erano a tale data nella “piena disponibilità della scuola” con possibilità “per la nuova dirigenza… di chiedere al Consiglio di Istituto eventuali variazioni”».

Per la mensa, mai attivata dal Comune e affidata in gestione ai genitori, ha precisato che «”la scuola non è intervenuta in alcun modo sulle attività procedurali per l’acquisizione del nuovo servizio mensa, che sono state integralmente gestite dall’Associazione dei Genitori”, vigendo a carico del dirigente Scolastico “l’onere di verificare che la ditta affidataria sia provvista dei requisiti di legge e che i pasti erogati siano conformi alle norme di igiene e HCCP”; che “il servizio mensa sotto la mia gestione è terminato il 30 maggio 2022 con altra ditta per cui non mi sono mai occupata del servizio per l’anno scolastico 2022/2023 affidato alla ditta “Terra Mia”».

EVENTI CANCELLATI CAUSA COVID

Quanto «all’anticipo di pagamento mediante l’utilizzo di fondi scolastici del progetto “Piano Operativo Nazionale” si è trattato di “un pagamento che è stato effettuato dopo che l’operatore economico incaricato di svolgere i lavori di cablaggio ha concluso i lavori, con relativo collaudo positivo, a fronte di emissione di fatturazione elettronica, utilizzando fondi nella disponibilità di cassa, in ottemperanza agli obblighi legati al pagamento della fatturazione entro 30 giorni ed agli indici di pagamento delle pubbliche amministrazioni”».

Infine la Conti ha rintuzzato le accuse relative all’utilizzo delle somme ricavate dalla vendita dei lavoretti di Natale dei bambini. Precisando che «”queste somme venivano regolarmente iscritte in un apposito capitolo di bilancio destinato ad alunni bisognosi”; che “nel 2020 la manifestazione non ha avuto luogo a causa del Covid mentre nel 2021 l’evento si è svolto con modalità ridotta sia per il Covid che per la mancanza di sponsor a causa della crisi economica particolarmente avvertita dalle attività dell’Isola”; che “presumo che qualora siano state raccolte piccole somme da parte dei genitori, le stesse siano state direttamente elargite in beneficenza”, così come accaduto in passato con riferimento all’acquisto “di buoni pasto per garantire la fruizioni del servizio mensa alle famiglie bisognose che me ne facevano richiesta” nonché mediante la donazione di “blocchetti da 10 ticket ciascuno” destinati alle famiglie indigenti».

LA CONCLUSIONE DEL PM

Una esposizione chiara delle circostanze e dei fatti. Che ha indotto il pm De Cristofaro a richiedere l’archiviazione soffermandosi sul solo abuso d’ufficio che cadendo è destinato a far finire in una bolla di sapone l’intera vicenda. Ricordando che il dolo richiesto dall’articolo 323 c.p. è intenzionale, escludendo dunque «la configurabilità del dolo sotto il profilo indiretto od eventuale».

Per il dott. De Cristofaro è giusta l’archiviazione «in ordine ai fatti sopra riassunti per infondatezza della notizia di reato, essendosi innanzi all’adozione da parte del Dirigente Scolastico, unitamente al Consiglio di Istituto, di provvedimenti di natura amministrativa caratterizzati da discrezionalità tecnica senza che siano emersi concreti profili di penale rilevanza in ordine alle ipotizzate condotte illecite».

In parole povere, la denuncia non evidenziava alcuna violazione da parte della Conti. Che certamente, a conclusione della sua lunga e lusinghiera carriera, mai avrebbe immaginato di ritrovarsi al centro di una “bufera giudiziaria” che alla fine dei conti (e scusate il gioco di parole) si è rivelata “una tempesta in un bicchier d’acqua”. Restituendo il giusto valore al lavoro svolto in tutti questi anni.