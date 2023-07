Clamoroso a Forio, Rotolo rinuncia al ricorso! Doppia figuraccia per Francesco Del Deo

Il ricorso contro il voto di Forio è già finito. Domenico Rotolo, tramite il suo nuovo avvocato, ha rinunciato al ricorso. Stani Verde e il suo avvocato, Vito Trofa, incassano un’altra vittoria prima ancora di iniziare il dibattito dinanzi al TAR.

Per Francesco Del Deo, chiaramente ispiratore della manovra azzardata al TAR, una doppia figuraccia che lo condanna – ancora di più – ad una file ingloriosa. Non bastava la sconfitta dalle urne, ma ora si aggiunge anche questa politica che, sinceramente, imbarazza oltre modo.

Nel frattempo festeggiano anche l’avvocato Arturo Testa che difendeva gli interessi del comune di Forio e l’avvocato Gino Di Meglio che, invece, sosteneva le ragioni di Antonio Spataro, il consigliere comunale avversato dal ricorso al TAR.

Questa mattina, infatti, è stato notificato atto di rinuncia al ricorso.

Rotolo, difeso dell’avv. Francesca Cannavacciuolo, ha comunicato al tribunale che “che, con ricorso pendente dinanzi al TAR CAMPANIA NAPOLI RG 3025/2023 ha proposto ricorso avverso e per l’annullamento: e dell’atto di proclamazione degli eletti intervenuta in data 3.6.2023, alla carica di Sindaco e Consiglieri dell’Assise cittadina del Comune di Forio, e la conseguente correzione del

risultato elettorale, ovvero, in via subordinata, per l’integrale annullamento delle operazioni elettorali con conseguente rinnovazione delle stesse; e del verbale n. 47 del 15.4.2023 della Subcommissione Elettorale Circondariale di Ischia (competente per il Comune di Forio), con il quale é stata ammessa alla competizione elettorale la lista denominata “Onda Nuova”, asseritamente collegata al candidato Sindaco eletto sig. Stanislao Verde; e di tutti i verbali della Subcommissione Elettorale Circondariale di Ischia (competente per il

Comune di Forio), con i quali sono state ammesse alla competizione elettorale le liste denominate “Progresso Per Forio”, “Passione Forio”, “Primavera Foriana”, “Insieme per Forio”, “Noi Nel Cuore”, “Forio democratica” e “Onda Nuova”, tutte asseritamente collegate al candidato Sindaco eletto sig. Stanislao Verde; e dei verbali della Subcommissione Elettorale Circondariale di Ischia (competente per il Comune di Forio) per la elezione diretta del Sindaco e il rinnovo del Consiglio Comunale; e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, se ed in quanto lesivi degli interessi del ricorrente; che intende rinunciare al predetto ricorso. Tutto ciò premesso DICHIARA ai sensi e per gli effetti di legge di rinunciare al ricorso sopra indicato, e chiede l’estinzione del

processo.”