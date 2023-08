Civica benemerenza ai ragazzi di Ischia Baskin: “Orgoglio della comunità ischitana”

Il comune di Ischia ha conferito oggi 10 agosto un attestato di Civica Benemerenza ai ragazzi di Ischia Baskin. “prima squadra inclusiva dell’isola d’Ischia e vanto dell’ A.S.D. Cestistica Ischia, campione regionale di baskin 2023 e vincitrice della coppa Campania, prima barca classificata della Festa a Mare agli Scogli di Sant’Anna edizione 2023, realtà che testimonia i valori autentici dello sport, esempio di inclusione sociale e orgoglio della nostra comunità”, questa la motivazione indicata sul riconoscimento che l’Amministrazione ha voluto riconoscere alla nota realtà sportiva ischitana. Una realtà di basket inclusivo nata appena cinque anni fa tra le mille difficoltà del covid e che quest’anno ha raggiunto l’apice del successo grazie ai risultati sportivi conquistati in campo regionale, ma soprattutto grazie alla vittoria ottenuta con la barca allegorica “Tu Mettici il Cuore sempre” che ha ottenuto il primo posto alla Festa a Mare agli Scogli di Sant’Anna.

“I ragazzi di Ischia Baskin rappresentano un esempio per tutta la comunità – ha spiegato il sindaco Enzo Ferrandino – credo che chi ha inventato questa disciplina sia un genio perché i ragazzi sono perfettamente inclusi nel gioco e riescono ad essere tutti protagonisti, ciascuno per le sue capacità. Ischia Baskin, però, va oltre, perché grazie alla passione, all’amore e alla professionalità degli allenatori e della dirigenza, sono nati rapporti sociali tra i ragazzi che vanno al di là del campo. Questi ragazzi giocano insieme, escono insieme, si confidano, lavorano, ottengono risultati lodevoli a scuola e all’università. In una comunità troppe volte restia alla condivisione, questi ragazzi sono per noi un esempio da imitare anche per la gioia e l’energia che riescono a trasmettere. Per tutti questi motivi – ha concluso il primo cittadino – con gli amici dell’Amministrazione, abbiamo voluto celebrare oggi Ischia Baskin”.

foto Noemi Schiano

IL GRUPPO

Elena Solmonese capitano

Antonio Buono

Luca Di Palma

Gianni Conte

Laura Russo

Rosa Costa

Asia Ben Abbes

Denise Cuomo

Anna Castaldi

Claudia Merola

Tommaso Manfra

Crescenzo Mattera

Francesco Ferraiolo

Roberta Ferraiolo

Gaia Pezzella

Monica Pilato

Eleonora Buono

Emanuele Zabatta vice Capitano

Emanuele Mirabella

Alessandro Cutaneo

Biagio D’Arco

Vincenzo Trifogli

Alessia Buono

Domenico Gallitelli

Carolina Scibelli

Caterina Mattera

Coach Anita Agnese -Elena Solmonese

Ass.Maria D’Abundo

Dirigente Alessandro Parracino Mattera Vincenzo Marinella Di Costanzo