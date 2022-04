Cittadini ed associazioni denunciano alla Procura della Repubblica lo scempio ambientale di Rio Corbore

Lunedì 25 Aprile alle ore 12, in Piazzetta S. Girolamo ad Ischia, presso il bar “Gatto Bianco” , il Comitato Rio Corbore terrà una conferenza stampa per presentare alla stampa e al pubblico, l’Atto di Querela ex art. 366 C.P.P. che i legali del Comitato presenteranno alla Procura della Repubblica, sottoscritto da cittadini isolani e rappresentanti di Associazioni, con il quale si chiede “che chiunque abbia potuto commettere a danno del Rio Corbore e quindi danni di tipo ambientale venga punito penalmente”.

Nell’atto di querela si ricorda che Rio Corbore è idrograficamente il bacino più importante dell’isola; che tale bacino risulta da anni gravemente inquinato (come attesta la voluminosa documentazione di foto e video); che gli scarichi di liquami, oli e nafta e tanto altro ancora, sulla spiaggia di Ischia e nel mare antistante il Lido di Ischia vanno a devastare un ampio tratto dell’Area Marina Protetta denominata “Regno di Nettuno”.

Il documento denuncia inoltre, l’immobilismo delle istituzioni, probabilmente in attesa della realizzazione di un depuratore che al momento, è solo “immaginato”.