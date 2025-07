Cittadinanza onoraria a De Laurentiis, a Lacco Ameno esplode la polemica: “Un selfie vale più dell’onorificenza”

Un’onorificenza che doveva suggellare un legame istituzionale si è trasformata nell’ennesimo fronte dello scontro politico locale. Il sindaco di Lacco Ameno, attraverso un post pubblico dai toni solenni, ha annunciato l’intenzione di conferire la cittadinanza onoraria ad Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli e frequentatore abituale dell’isola. Ma la proposta, più che unanimità, ha scatenato sarcasmo e sospetti.

Il primo a rompere il silenzio è stato il capogruppo della minoranza, Sen. Domenico De Siano, che ha bollato l’iniziativa come l’ennesimo tentativo del sindaco Pascale di trasformare la massima onorificenza cittadina in una passerella personale. “Abbiamo cercato motivazioni valide per questa scelta”, scrive De Siano in un post tagliente, “ma l’unica che ci viene in mente è quella delle amicizie del Barone. Sempre che De Laurentiis lo riconosca come suo amico”.

Un attacco diretto, che affonda il colpo là dove brucia di più: la gestione “promozionale” della politica locale, dove un’onorificenza destinata a personalità che hanno realmente dato lustro al territorio viene, secondo la minoranza, svenduta in cambio di visibilità. “Non saremo complici dello svilimento della più alta onorificenza del nostro Comune – ha aggiunto De Siano –. Pascale l’ha ridotta a merce di scambio per qualche selfie”.

Dall’altra parte, il sindaco difende la sua proposta con un lungo testo istituzionale, elencando motivazioni che spaziano dal successo sportivo del Napoli, all’affezione del presidente per Lacco Ameno, alla sua presenza all’Hotel Regina Isabella, “simbolo dell’eccellenza ischitana”. De Laurentiis viene dipinto come ambasciatore silenzioso del territorio, promotore involontario della sua immagine, uomo affabile e rispettoso.

Ma per l’opposizione, la lista delle qualità attribuite al patron azzurro non basta. La cittadinanza onoraria, ricordano, era stata conferita in passato a medici che avevano dato lustro all’ospedale locale. Ora, con il cambio di destinatario, la minoranza annuncia che lascerà simbolicamente l’aula durante il consiglio comunale del 23 luglio, permettendo così un voto unanime da cui però si dissocia. Una mossa che punta a colpire nel segno: “Votate pure, ma fatelo da soli. Noi non ci prestiamo”.

La cerimonia di conferimento, che il sindaco immagina già a Villa Arbusto o a Castel di Sangro, magari alla presenza del capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo, rischia così di svolgersi sotto i riflettori della polemica. Non solo sport e riconoscenza, dunque, ma anche un gioco di potere e d’immagine dove la vera partita – quella politica – si gioca tutta a Lacco Ameno.