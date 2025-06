Città: nomi propri e nomi comuni_2

La POLPA E L’OSSO di Francesco Rispoli | Andate nei paesi allora, andate dove non c’è nessuno in giro. Abbiate cura di credere alla bellezza sprecata del paesaggio, portate il vostro fiato alle sperdute fontanelle del respiro.

F. Arminio, Terracarne, 2011

E ora che avevo cominciato a capire il paesaggio: «Si scende», dice il capotreno. «È finito il viaggio».

G. Caproni, Disdetta, 1974

La città e il territorio, non solo nelle periferie, sono disseminati di oggetti accostati e muti. Ognuno si muove secondo il suo itinerario: andiamo a casa, a scuola, al lavoro, al cinema, allo sport che frequentiamo ciascuno in altri paesi o in altre parti del paese. «Questa rete di relazioni tra i luoghi è totalmente differente per il mio vicino, per il mio collega, ma anche per mio figlio. Lo spazio che sta “tra le cose”, tra oggetti e soggetti tra loro prossimi, tra la mia casa e quella del mio vicino, tra la mia a la loro casa, tra la loro e la mia scuola, tra il loro e il mio ufficio è attraversato da estranei, non è luogo di incontro: è divenuto “vuoto” perché privo di un ruolo riconoscibile; a questo spazio si chiede solo (…) di lasciarsi percorrere frapponendo il minimo di resistenza. La disaggregata società contemporanea comincia ad avere nostalgia di un uso ristretto della città e del territorio, di relazioni di prossimità tra simili, di piazze, strade, giardini, spazi “tra le cose” che siano significativi perché ugualmente utilizzati da chi li abita, che siano luogo ed occasione di incontro, di frequentazione e di aggregazione» (B. Secchi, Un’urbanistica di spazi aperti, 1993).

Forse da quei soggetti e luoghi concreti occorrerà partire per costruire legami, sviluppare itinerari tra case, strade e piazze, fondere esperienze, conservare lo spazio di ciascuno aprendolo però al dialogo con qualcosa che possa essere nominato – e vissuto! – come “luogo comune”.

Gli spazi potranno allora di nuovo riferirsi a sguardi, racconti, progetti condivisi. Le parole saranno le stesse – viale, sentiero, portico, vicolo, corso, largo, piazza, sagrato – ma la loro articolazione di forme, misure, usi, densità, legami potrà, stavolta, aprire nuove possibili forme di vita collettiva.