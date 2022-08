Dopo la botta e la paura, per l’aliscafo Alilauro Città Di Forio è stato necessario allertare il rimorchiatore in funzione al Molo Beverello per provvedere al recupero e alla messa in sicurezza del mezzo che, ora, sarà a disposizione di quanti dovranno verificare sia le cause del sinistro, sia la sua navigabilità.

Alilauro, nel frattempo, sta provvedendo a mettere in navigazione un mezzo aggiuntivo per riportare ad Ischia quanti hanno vissuto questo pauroso evento