CISI, ok al bilancio. Lunedì 8, nuovo round

Ieri mattina c’erano quasi tutti. Il Cisi ha approvato il bilancio ma la battaglia tra i sindaci e Pierluca Ghirelli non è per nulla placata. Le insurrezioni e le pressioni del liquidatore, comandato da Francesco Del Deo al fine di mettere le mani su tutta la torta, non sono passate inosservate.

Enzo Ferrandino, Dionigi Gaudioso, Rosario Caruso e Peppe Silvitelli sono in attesa del momento giusto per compiere il redde rationem. Ghirelli dovrà dar conto ai primi cittadini di tutta la strategia mediatica che li ha esposti al pubblico ludribrio sull’isola così come dovrà rendere conto del tentativo di aizzare i lavoratori contro il sindaco di Ischia in particolare.

Il prossimo round, senza bisogno di nuove convocazioni, è fissato per le ore 17 di lunedì 8 marzo. Sarà questa l’occasione per parlare della vicenda del traghetto per i trasporti speciali. Una specie di “uallera” – ci si passi il termine napoletano, ma sembra molto in tema – che non si riesce a risolvere.

E dopo il traghetto della monnezza, si passerà alle quote consortili e alla modifica dello statuto. Chissà, forse, questi 8 giorni, serviranno per placare un po’ gli animi o, meglio, le acque. E’ più a tema.