Cisi, nuova convocazione. Del Deo sarà uccel di bosco?

Mi è parso strano che Gaetano Ferrandino non abbia riportato la notizia delle convocazioni del CISI annullate per l’assenza di Francesco Del Deo e di Pierluca Ghirelli. Non più di qualche settimane fa, infatti, aveva dato ampio spazio alle lamentele di Ghirelli che accusava i sindaci di non presentarsi alle assemblee. Un j’accuse del “dipendente” contro i “datori di lavoro” che era rimasta un po’ strana.

Nel frattempo, però, come vi abbiamo detto ieri le due assemblee convocate dal sindaco di Serrara Fontana, Rosario Caruso, presidente pro tempore del consorzio, non si sono tenute causa l’assenza del liquidatore e del sindaco di Forio.

I revisori dei conti e i sindaci dell’isola sono stati nuovamente convocati per l’assemblea che deve approvare il bilancio e decidere, finalmente, il servizio di traghettaggio dei rifiuti in terraferma sabato 27 febbraio in prima e lunedì 1 marzo in seconda convocazione. Riuscirà Francesco Del Deo a partecipare? O, invece, sarà ancora uccel di bosco?