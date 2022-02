Cisi-Evi, riprende la guerra nel dopo Condurro. C’è chi rivuole il “vecchio”

Gaetano Di Meglio | L’assemblea del Cisi in liquidazione era stata convocata in sessione straordinaria ed in seduta pubblica lo scorso lunedì 21 febbraio alle ore 18.00 in prima convocazione e alla seduta è stata presente anche il notaio Fortunata Mattera del Distretto notarile di Napoli e Provincia che redigerà apposito verbale perchè la presidenza CISI spetta al comune di Casamicciola e il segretario di Casamicciola ha “abbandonato” la parte politica…

All’ordine del giorno c’era la nomina del liquidatore, gli adempimenti; adempimenti previsti dall’atto di trasformazione del Cafi in Cisi nel 1997; comunicazioni del liquidatore del Cisi in ordine alla nomina del liquidatore dell’Evi da effettuarsi in apposita assemblea dell’Evi. Oltre varie ed eventuali.

Questa è la semplice convocazione di un’assemblea che nasconde, però, un vero e proprio romano.

Come sappiamo alla fine della riunione, Del Deo e Pascale hanno fatto ostruzionismo per sei ore perdendo, alla fine, lo scontro contro gli altri sindaci che hanno nominato Alessandro Condurro quale liquidatore dell’EVI dopo la tragica morte del papà Salvatore.

Un po’ di retroscena per capirne di più di chi vuole una nuova EVI e di chi, invece, vuole molto passato

Dopo anni, finalmente, alcuni sindaci dell’isola si rendono conto che Pierluca Ghirelli non gestiva nel migliore dei modi l’Evi e il CISI (le due strutture pubbliche che gestiscono le fogne e il sistema idrico dell’isola) e in due mosse mettono fine ad una lunga stagione di gestione delle aziende. Ghirelli viene sollevato prima dall’incarico del CISI e poi, qualche mese dopo, anche da quello dell’EVI.

Nel frattempo, i sindaci nominano Lello Montuori al Cisi e il duo Condurro- Parrella. Una scelta, spacciata all’unanimità, che mostra il suo vero lato di guerra (quello che, tra l’altro, abbiamo sempre raccontato) ora che bisogna nominare il nuovo liquidatore dopo la morte del prof. Condurro.

L’occasione propizia per ritornare all’attacco. E chi torna all’attacco? Chi vuole nuove garanzie e nuove nomine per rimescolare le carte? Lo stesso che non voleva la nomina di Condurro, il sodale di Ghirelli, Francesco Del Deo.

Il sindaco di Forio, infatti, sta provando in tutti i modi di impedire che l’EVI e il CISI rientrino in una gestione senza ingerenze politiche e senza che si riprendano le brutte abitudini gestionali portate avanti fino ai mesi scorsi.

La nomina del successore del Prof. Condurro avrebbe dovuto essere una pratica facile e, invece, i sindaci litigano pomeriggi interi (sono stati a litigare al comune di Ischia anche fino alle 21 passate senza raggiungere accordi) per l’ostruzionismo di Francesco Del Deo. La soluzione proposta dalla maggioranza dei primi cittadini, ovvero, nominare un alto rappresentante dello Studio Condurro e, quindi, proseguire in continuità con la scelta assunta all’unanimità mesi prima, non va più bene. Perché? Perché Del Deo era stato sempre contrario ad un’EVI e un CISI funzionanti e liberi da clientele e gestioni opache.

Quale piano alternativo a quello chiaro e limpido ha in mente Del Deo? Perché mettere i bastoni tra le ruote ad una scelta (finalmente) assunta con maturità e oculatezza da parte dei nostri primi cittadini?

C’è qualche moglie, figlio o parente di qualche parente a cui garantire il posto da liquidatore all’EVI?

Sembra davvero di ricadere in un incubo da cui sembravano già esserci svegliati da un po’.

Dopo la nomina del doppio liquidatore all’EVI con i professionisti Condurro e Parrella, l’avvocato Lello Montuori a dicembre si era dimesso da Liquidatore del CISI per completare la sua assunzione presso il Comune di Ischia. Oggi, per bloccare altri scenari di potenziale pericolo per la qualità della gestione dei due enti, sembra che Montuori sia in procinto di essere nominato nuovamente liquidatore del CISI rinunciando ad alcuni introiti anche in prima persona. Questa scelta, ovvero, quella di nominare una figura di alta garanzia al CISI serve come limite e freno ad una nuova ed eventuale pericolosa gestione dell’EVI.

Montuori si è dimostrato il vero e proprio Ghirelli-Killer. Proteggendo i comuni e le casse pubbliche da scelte che avrebbero riverberato danni per tutta la comunità.

GHIRELLI ALL’ATTACCO

Ma i guai per l’EVI, oltre le mire di Francesco Del Deo si chiamano ancora Pierluca Ghirelli.

Un mese fa, il 17 gennaio, dalla sua residenza in provincia dell’Aquila, Ghirelli ha minacciato di adire le vie legali contro l’EVI.

«Atteso il mancato riscontro alle PEC Prot. EVI 3818 del 30.11.2021 e Prot. 3935 del 10.12.2021 – scrive Ghirelli dal comune di Scontrone –, in riferimento alla risoluzione del mio rapporto di lavoro come direttore generale della E.V.I. S.p.A., adottato come dato evincere dagli emolumenti corrisposti nel decorso mese di di-cembre, contestualmente alla revoca (anch’essa illegittima) delle funzioni di liquidatore della medesima Azienda, con la presente, a norma e per tutti gli effetti di legge, nei termini, impugno la pretesa risoluzione del rapporto di lavoro intercorso con codesta Società, in quanto priva di motivazione e, in ogni caso, del tutto illegittima. Con la presente, pertanto, nell’impugnare il predetto recesso ed invitando Vi a revocare l’il-legittima risoluzione adottata, faccio espressa riserva di agire a tutela dei miei diritti – anche in relazione ai corrispettivi maturati – ricorrendo all’Autorità Giudiziaria».

Un sogno, questo di fare il direttore generale dell’Evi che Ghirelli rincorre da diversi anni. Sulla bontà delle richieste dell’ex liquidatore, oltre ad una delibera del 2017 sembra non esserci altro. Più gustosa, invece, la storia dell’affondo mancato da parte di Ghirelli con la presunta nomina a direttore sventata da chi scrive e terminata con il famoso ricorso Parrella che mandò in frantumi il disegno ordito a Via Lenardo Mazzella.

Lunedì è prevista la nuova assemblea e, allora, vedremo chi avrà la meglio: Del Deo (forse imbeccato da Ghirelli, già consulente pagato profumatamente dal porto di Forio) che vuole una formula di gestione che miri a bloccare ogni azione di risanamento o gli altri sindaci che, invece, mirano a revocare la liquidazione dell’EVI già nella prossima estate dopo il pregevole lavoro iniziato da Condurro e che, manco a dirlo, aveva elaborato bilanci in ordine e approvabili senza tutte le superfetazioni create in casa EVI. Staremo a vedere. E a raccontare!