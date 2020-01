CISI & EVI: il 2020 inizia male! Revisoropoli: sempre i soliti amici

Non c’è nessuna revisione nella gestione della cosa pubblica. Tra il CISI e l’EVI è sempre lo stesso andazzo. Sempre la stessa gestione clientelare e politica delle nomine che non ci assicurano nulla di buono. Anzi, ci proiettano nella stessa stagnazione di sempre. E così, quello che potrebbe essere un braccio operativo per fare bene le cose unitarie dei comuni si è conferma essere la palude nella quale stagnano gli amici degli amici, i parenti degli amici e quelli che hanno zii in paradiso e amici ai comuni.

Come vi avevamo detto, infatti, sono esperite le pratiche per la nomina dei nuovi, si fa per dire, revisori delle due aziende che dovrebbero essere il “braccio” unitario della pubblica amministrazione a Ischia.

Partiamo dal CISI. Il nuovo collegio dei revisori, per il quale è stato necessario una riapertura dei termini, vede come revisori i dottori Filippo Cuomo, Francesca Cassese e Gerardo Sorrentino.

In pratica, il nuovo collegio dei revisori è legato al passato per un anello nuziale. Salutano la dottoressa Anna Di Scala che lascia la poltrona calda al marito Gerardo (fa sempre bene avere uno zio col potere!), la dottoressa Gabriella Galasso (tagliata fuori dai nuovi bandi perché sorella dell’assessore del Comune di Forio, Gianna) ed Enrico Iovene che, però, ha una sua evoluzione.

Va ricordato che al CISI, nel 2017, ha rinnovato per “altri tre anni” il collegio che era già in carica.

Ma leggendo i nomi del collegio dei revisori dell’EVI, sembra che qualcuno abbia trovato quasi un posto fisso.

E’ il caso di Enrico Iovene, il presidente dei commercialisti dell’isola d’Ischia, che dopo sei anni al CISI passa all’EVI. Nove anni di pubblica amministrazione che fa bene alla vita di chiunque. Ma se sei amico del sindaco di Ischia, allora, puoi anche sperare di avere una vita comoda tra gli enti che sono collegati a quella gestione politica. Sei anni dal CISI e tre all’EVI, che dire, è quasi una generazione.

Con Iovene, inoltre, sono stati nominati Feliciana Di Meglio (nomina semi baranese che fa contenti tutti, soprattutto i “bambini” dell’amministrazione ischitana e non dispiace al sindaco Gaudioso ) e la dottoressa Ornella Riello di matrice Silvitelliana.

Non si può dire, sicuramente, che è una buona notizia per Ischia.

Il marito al posto della moglie grazie al volere di Francesco Del Deo (che ha trovato chiuse le porte all’ufficio di piano), il revisore con le ragnatele (sono quasi nove anni tra EVI e CISI) possono mai essere un buon inizio? Nel 2020, possiamo ancora credere che sia giusto gestire la pubblica amministrazione con la moltiplicazione delle poltrone e, ancora più grave, con le poltrone affidate sempre agli stessi personaggi?