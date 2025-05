CISI ed EVI tra scontri politici, concorsi e bilanci. Quella mezza dozzina di interinali che “appacia” i sindaci…

Mentre il Consiglio di Amministrazione dell’EVI prosegue — almeno secondo le dichiarazioni ufficiali — sulla strada della legalità, e mentre ben due sedute del Consiglio saltano inspiegabilmente, il CISI si prepara a riunirsi per approvare il rendiconto 2024, il bilancio 2023 dell’EVI, e soprattutto per affrontare il tema più caldo: le procedure concorsuali per i dipendenti di EVI.

Una questione che ha scatenato uno scontro acceso tra i Sindaci, tra CISI ed EVI, e che ha dato vita a un vivace scambio di comunicazioni, tra lettere ufficiali e interventi sui media considerati “filo-Giosi”. Nel mezzo, anche alcune dichiarazioni della nuova presidente del CISI, l’avv. Luciarosa Buono, che si trova a gestire una situazione complessa tra tensioni politiche e divergenze tra i soci e che è stata “bacchettata” dal presidente dell’EVI Mario Basentini.

La tensione è esplosa con l’arrivo dei nuovi “soci”: Stani Verde per Forio e Giosi Ferrandino per Casamicciola. E soprattutto il secondo ha dato il via a una campagna contro i presunti “raccomandati” della precedente gestione. Ferrandino, in particolare, si è subito scagliato contro un lavoratore assunto durante il periodo dell’ex Silvitelli. Uno che si sarebbe macchiato di alto “tradimento” durante il voto casamicciolese.

Una posizione accolta con freddezza dagli altri sindaci del CISI, che l’hanno interpretata come l’ennesima forzatura del solito Giosi. Mentre qualcuno cercava una mediazione, Ferrandino chiedeva verifiche sui livelli retributivi dei dipendenti e su eventuali irregolarità.

Nel frattempo, ha preso il via il cosiddetto “balletto” sulla proroga o stabilizzazione dei lavoratori assunti tramite agenzie interinali. Solo chi godeva di appoggi forti è stato riconfermato; gli altri, invece, sono stati lasciati a casa, con giustificazioni giudicate poco credibili.

A distanza di qualche mese, Ferrandino cambia rotta: dai concorsi inizialmente invocati passa a spingere per un’assunzione diretta, forzando la mano al CdA dell’EVI. Ma i cinque membri del Consiglio di Amministrazione fanno muro e confermano la volontà di andare avanti con le procedure concorsuali.

Il CISI tenta allora di bloccare l’iniziativa con una nota ufficiale firmata dal nuovo presidente. La risposta dell’EVI non tarda ad arrivare: “i concorsi sono regolari e andranno avanti”. Ed è così che, poco dopo, viene pubblicato il calendario delle prove per 80 candidati. Tra questi, ovviamente, c’è “il giro dell’isola” e non solo.

In attesa di conoscere la sorte dei concorsi, però, questa mattina il Consiglio di Amministrazione dell’EVI (salvo rinvii dell’ultimo minuto) dovrebbe procedere con l’assunzione di ben 6 interinali: 4 operai e 2 interni. Finalmente, anche Casamicciola sembra destinata ad avere il suo “assunto” al sole.

E ora? Tutti gli occhi sono puntati sulla prossima Assemblea dei Soci del CISI, in programma a giugno. Resta da capire quale direzione sarà presa: si continuerà con i concorsi pubblici? Ci sarà un tentativo di assunzione diretta per creare i requisiti di stabilizzazione? Si cambierà ancora strategia? Le prossime settimane saranno decisive.

La convocazione dell’Assemblea dei Soci del CISI

Il Consorzio Intercomunale Servizi Ischia (CISI), attualmente in liquidazione, ha convocato un’importante Assemblea dei Soci in sessione ordinaria e in seduta pubblica. L’incontro è fissato per il 9 giugno 2025 alle ore 10:30 in prima convocazione, e per il 10 giugno alla stessa ora in seconda convocazione. La sede dell’assemblea sarà la Sala Consiliare “Agostino Mattera Iacono”, situata presso la Residenza municipale del Comune di Ischia, in via Michele Mazzella.

La comunicazione, firmata dal Presidente dell’Assemblea e Sindaco di Casamicciola Terme, Ing. Giuseppe Ferrandino, è indirizzata ai Sindaci dei sei Comuni consorziati — Ischia, Forio, Casamicciola Terme, Barano d’Ischia, Lacco Ameno e Serrara Fontana — nonché al Collegio dei Revisori dei Conti, al Responsabile Finanziario e al Segretario Generale.

L’ordine del giorno prevede punti di notevole rilevanza per la gestione del consorzio e le sue prospettive future, tra cui: Approvazione del rendiconto di bilancio relativo all’anno 2024; Indirizzi al Liquidatore Unico, Avv. Luciarosa Buono, per la partecipazione all’assemblea della società partecipata EVI S.p.A., inclusa: l’approvazione del bilancio EVI al 31 dicembre 2023; la definizione dei rapporti economici tra CISI ed EVI; le procedure concorsuali per l’assunzione di personale dipendente presso EVI; Varie ed eventuali.

I concorsi della discordia: la carica dei 313 per 18 posti

La Commissione composta dal prof. ing. Giovanni Perillo, docente universitario che la presiede, dal dott. Pasquale Manzo, ex prefetto, e dal dott. Michele Scognamiglio, dirigente della Regione Campania, ha il compito di esaminare i candidati alle prime procedure di selezione con le quali l’EVI spa, azienda pubblica che gestisce acquedotto e fognature sull’isola d’Ischia. Lo scopo è quello di individuare 18 figure professionali da assumere, e per la precisione 6 operai, 6 addetti alla clientela, 1 tecnico esperto di direzione lavori, 1 responsabile della progettazione e direzione dei lavori, 2 assistenti tecnici impianti e 2 addetti assistenza lavori. All’EVI sono giunte ben 313 candidature per i vari profili messi a concorso.