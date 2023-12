CISI, convocazione con “errore” per il futuro dell’Evi Spa

Continua la storia del CISI e dell’EVI. La storia dell’azienda più grande che ha l’isola e che resta ostaggio di pochi “quadri” lasciati a fare il bello e il cattivo tempo senza che la politica se ne prenda cura. Una metastasi amministrativa, aggravata da un passato da vergogna, che meriterebbe una vera svolta. Una svolta che dovrebbero imporre Enzo Ferrandino e Stani Verde, i sindaci di Ischia e Forio che detengono, da soli, la maggioranza completa delle quote.

Purtroppo, però, non c’è niente di buono all’orizzonte. Stando alle convocazioni pubblicate, il 13 e 14 dicembre si dovrà eleggere l’amministratore dell’EVI anche se i sindaci sono d’accordo a nominare un consiglio di amministrazione composto da sei membri.

Una scelta, questa, che non risolve il problema dell’EVI. L’azienda, infatti, meriterebbe un super manager (non dell’isola, ma scelto ovunque nel mondo) a cui affidare una completa rivoluzione di tutti i sistemi dell’EVI. Purtroppo, invece, la politica locale si sta affannando per trovare sei “di questi” da nominare a cui dare 500 euro al mese come gettone di presenza. Beh, dategliene pure 2000, ma fateli fare solo le “belle figurine” e affidate l’azienda ad uno che fa questo di mestiere. Restare ostaggio dei dirigenti dell’EVI è una sconfitta totale. Per tutti,

Nel Frattempo, il CISI ha inoltrato ai comuni dell’isola copia dell’avviso di convocazione prot. n. 00191 del 07.12.2023 in sessione ordinaria per il giorno 13 dicembre 2023 ore 16,30 in prima convocazione e per il giorno 14 dicembre 2023 ore 16.30 in seconda convocazione, affinché si possa procedere alla dovuta pubblicazione all’Albo Pretorio di codesto Comune.

Oltre ai sindaci, al liquidatore unico la Dott.ssa Annamaria Scotto, al collegio DEI REVISORI CONTI (Dott. Filippo Cuomo, Dott. Gerardo Sorrentino e Dott.ssa Francesca Cassese) e al responsabile finanziario Rag. Salvatore Marino si comunica che è “E’ convocata l’Assemblea dei Soci CISI (Consorzio Intercomunale Servizi Ischia), presso la sede del Comune di Ischia in sessione ordinaria ed in seduta pubblica, per il giorno 13.12. 2023 ore 16.30 in prima convocazione e per il giorno 14.12.2023 ore 16.30 in seconda convocazione per discutere del seguente ordine del giorno: Ratifica variazione di bilancio. Delibera del Liquidatore unico del 30.11.2023; Nomina Amministratore soc. E.V.I. s.p.a.; Indirizzi al Liquidatore C.I.S.I. circa l’approvazione del bilancio E.V.I. s.p.a. al 31.12.2022; Riscontro richiesta del Comune di Forio di presa in gestione da parte di E.V.I. del tratto di rete fognaria su Via Spadara comprensiva di n. 2 impianti di sollevamento.; Varie ed eventuali”