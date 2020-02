Cisi, convocata una nuova assemblea

Convocata l’assemblea del Cisi per martedì 11 febbraio alle ore 16.30 in prima convocazione e per mercoledì 12 alla stessa ora in seconda, presso il municipio di Ischia.

All’ordine del giorno sei punti: 1) Atti procedurali revoca liquidazione società Evi spa – Determinazioni; 2) Liquidazione quote associative Cisi e forniture idriche Evi spa dei Comuni soci – Programmazione pagamenti; 3) Cronoprogramma attività di realizzazione delle condotte sottomarine Comuni di Forio e Lacco Ameno. 4) Sito web Cisi – Determinazioni; 5) Comunicazioni del Liquidatore; 6) Varie ed eventuali.

Come si vede, molta carne a cuocere. E come già evidenziato, i Comuni sono chiamati a pagare quanto dovuto in maniera tale che l’Evi possa chiedere il finanziamento per le condotte sottomarine a servizio di Forio e Lacco Ameno.