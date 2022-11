Cisi, assemblea per far uscire l’Evi dalla liquidazione. Dopo 14 anni

Ugo De Rosa | Convocata l’assemblea del Cisi per affrontare tre importanti tematiche e, si spera, giungere a qualche decisione fattiva. L’assemblea è stata convocata per il 20 novembre (domenica!) alle ore 10.00 in prima convocazione e per il 21 alla stessa ora in seconda, presso la sala consiliare del comune d’Ischia.

Quali spinosi argomenti all’ordine del giorno devono affrontare i cinque sindaci dei comuni isolani e il commissario prefettizio di Casamicciola?

Al primo punto la “nomina del nuovo liquidatore unico del Cisi a seguito delle dimissioni del Dott. Raffaele Montuori”. In parole povere, i sindaci sono ora alla ricerca, nell’ambito dell’organico del Comune d’Ischia, di un dipendente disposto a mettersi in aspettativa e dunque a rinunciare allo stipendio (per superare la ben nota incompatibilità tra i due ruoli) per il periodo necessario a traghettare il Cisi fuori dalla liquidazione. La nomina del nuovo liquidatore unico è una questione urgente. Si troverà un “volontario”?

Al secondo punto figurano le “Linee guida per l’approvazione del Bilancio 2021 della società partecipata Evi Spa in liquidazione e delega al rappresentante del Cisi alla partecipazione all’Assemblea Evi Spa per l’approvazione del Bilancio 2021”. Un argomento prettamente di natura finanziaria che però, soprattutto quando parliamo di Cisi ed Evi, significa sempre un rompicapo.

E veniamo al terzo e ultimo punto (salvo eventuali ulteriori questioni da discutere al momento): “Autorizzazione al Liquidatore dell’Evi Spa dott. Alessandro Condurro a porre in essere tutte le operazioni necessarie per revocare la liquidazione dell’Evi Spa”. Se ne parla da tempo, ormai, ma finora l’iniziativa, tra le note polemiche e contrapposizioni, cambi di liquidatore e situazioni poco chiare, non è andata in porto. L’Evi venne messa in liquidazione nell’ormai lontano marzo del 2008. Oltre quattordici anni fa. E sul “buco”, quella paurosa massa debitoria e gli strumenti per ripianare la situazione, in tutti questi anni sono stati versati fiumi d’inchiostro. Riuscirà Alessandro Condurro nell’impresa?